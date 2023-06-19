黃子佼愛過凍齡女神蔡燦得！曾捧99朵玫瑰猛追　錄卡帶訴情話

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黃子佼和蔡燦得交情深厚，也大方坦承年輕時努力追求過對方，曾經手捧99朵玫瑰坐公車到她的畫室，引起許多人圍觀，甚至會用錄音帶錄下想跟她分享的故事或唱歌給她聽，但很黏女友的黃子佼，發現蔡燦得個性獨立，甚至不願讓男友知道自己的住處，彼此感情觀差異頗大，加上蔡爸爸管教甚嚴，這段感情只能昇華成友情。
兩人2017年上節目《一袋女王》，暢談20多年來的友情，蔡燦得在臉書發文「我們一起正式出道（唸書時），一起喜歡對方，一起面對低潮，一起上台領獎，他導電影、導網路偶像劇，我當編劇、拍剪幕後花絮，我們一起大吵小吵，我們一起大醉小醉，然後現在都很養身，這人大概是和我一起經過最多的朋友了，朋友還是老的好，能一起變老的朋友最好」，為這段友情下了最好的註解。
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
51歲，牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年，代表作還有《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等，入行34年榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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