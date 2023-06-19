張小燕證實黃子佼送醫「身體有傷口」　經紀人：耿如不會逃避

黃子佼愛過凍齡女神蔡燦得！曾捧99朵玫瑰猛追　錄卡帶訴情話

▲黃子佼（右）2017年和蔡燦得一起上《一袋女王》，坦承年輕時送過99朵玫瑰追求。（圖／蔡燦得臉書）
▲黃子佼（右）2017年和蔡燦得一起上《一袋女王》，坦承年輕時送過99朵玫瑰追求。（圖／蔡燦得臉書）

記者江芷稜/綜合報導

金鐘主持人黃子佼感情路跌跌撞撞，去年才修成正果娶回孟耿如，但他今（19）日開直播坦承對女性有不當騷擾行為，過去因父母離異，加上情路不順，造成內心不平，並透露年輕時喜歡蔡燦得，卻有姓賈的女星倒追他，卻又消失不見。而他所點名的蔡燦得，其實是17歲的心儀對象，可惜努力追求遭到蔡父阻撓，未能譜出戀曲。

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▲蔡燦得國中時照片清純可人。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得國中時照片清純可人。（圖／蔡燦得臉書） 
▲蔡燦得（左）出道時和許傑輝在《佳家福》飾演兄妹，鄰家女孩形象深植人心。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得（左）出道時和許傑輝在《佳家福》飾演兄妹，鄰家女孩形象深植人心。（圖／蔡燦得臉書）
現年48歲的蔡燦得是廣告童星出道，臉蛋甜美可愛，小時候演出《佳家福》、《全家福》等溫馨家庭劇，鄰家女孩的形象深植人心，她不但是演員、主持人，還會繪畫、編劇，是演藝圈難得的才女，加上外貌幾乎沒有太大改變，依舊像當年的高中生，被網友封為凍齡女神。

▲現年48歲的蔡燦得，和年輕時模樣沒差別，被封為凍齡女神。（圖／蔡燦得臉書）
▲現年48歲的蔡燦得，和年輕時模樣沒差別，被封為凍齡女神。（圖／蔡燦得臉書）
黃子佼和蔡燦得交情深厚，也大方坦承年輕時努力追求過對方，曾經手捧99朵玫瑰坐公車到她的畫室，引起許多人圍觀，甚至會用錄音帶錄下想跟她分享的故事或唱歌給她聽，但很黏女友的黃子佼，發現蔡燦得個性獨立，甚至不願讓男友知道自己的住處，彼此感情觀差異頗大，加上蔡爸爸管教甚嚴，這段感情只能昇華成友情。 

▲現年48歲的蔡燦得會寫作、編劇、繪畫，是演藝圈才女。（圖／蔡燦得臉書）
▲現年48歲的蔡燦得會寫作、編劇、繪畫，是演藝圈才女。（圖／蔡燦得臉書）
兩人2017年上節目《一袋女王》，暢談20多年來的友情，蔡燦得在臉書發文「我們一起正式出道（唸書時），一起喜歡對方，一起面對低潮，一起上台領獎，他導電影、導網路偶像劇，我當編劇、拍剪幕後花絮，我們一起大吵小吵，我們一起大醉小醉，然後現在都很養身，這人大概是和我一起經過最多的朋友了，朋友還是老的好，能一起變老的朋友最好」，為這段友情下了最好的註解。

▲黃子佼（右）坦承追過蔡燦得，但蔡爸爸管教甚嚴，感情沒有修成正果。（圖／蔡燦得臉書）
▲黃子佼（右）坦承追過蔡燦得，但蔡爸爸管教甚嚴，感情沒有修成正果。（圖／蔡燦得臉書）
▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
51歲，牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年，代表作還有《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等，入行34年榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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