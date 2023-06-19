黃子佼稱「姓賈的」倒追：突然分手搞消失 賈靜雯否認是舊愛
黃子佼遭指控拍攝17歲少女裸照，今（19）日開直播承認受日本成人片的變態文化影響而去學習，「自己有點病態吧。」直播順便毀滅式爆料13位藝人，自揭「姓陶的」、「姓賈的」、夏宇童3段情史，對於賈姓女子是誰？賈靜雯透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」
記者羅凌筠/台北報導
黃子佼直播提到：「我以前在感情路上，我也傷害過人，我也被傷，有一位這個姓陶的，妳煩不煩啊？干妳屁事啊？誰敢跟妳講啊，妳到時候拿去節目講，那妳當年對我愛理不理的，明明在一起，還記得延吉街的巷弄約完會散步，妳就硬要走在我前面，後來分手還寄一封信，還把她署名的地方撕掉，我都留著喔，傻子，把我罵了一頓，扯東扯西的，這都是我的陰影啊。」
數落完前女友，黃子佼再說：「還有那個姓賈的也是，欸，是妳在追我呢，我當年喜歡的是蔡燦得啊，妳在追我，後來突然間又分手消失是？然後夏宇童也是神經病，始終不承認，妳中猴喔？我不懂啊！這些陰影我都放在心裡，我也留下了很深刻的傷痕，好啦，現在都來說啦，大家都死好。」
※【NOWnews 今日新聞
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