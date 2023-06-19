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從校園生活打造職涯規劃　群創獎學金加碼至125萬

▲群創2023年獎學金方案宣布高額加碼，碩士最高65萬元，博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能。（圖／群創提供）
▲群創2023年獎學金方案宣布高額加碼，碩士最高65萬元，博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能。（圖／群創提供）

記者許家禎／台北報導

科技業搶人才！群創2023年獎學金方案宣布高額加碼，碩士最高65萬元，博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能，喊出7月31日前申請研發菁英人才獎學金，畢業即就業，率先取得職場門票。群創並號召大三以上學生展現熱情與創意，8月31日前申請第三屆校園大使計畫，從校園生活開始打造亮麗未來。

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群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創近年加速推動雙軌轉型，秉持以More than Panel超越面板前瞻視野，攜手子公司齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域發展。群創以雙軌轉型與數位轉型，提升企業核心競爭優勢，並鏈結SDGs聯合國永續發展目標，拓展淨零永續行動。群創推動智能與永續營運的同時，更加強與校園跨界合作與交流，透過產業、知識和資源的共享，培養人才和創新能力，持續累積永續動能。

群創自獨角獸計畫的研發菁英人才獎學金方案設立以來，結合學界多元科系發展，獎學金申請對象包括電機、電子、光電、機械、資工、材料等理工科系的潛力之星，已培育超過50名莘莘學子。2023年群創加碼高額獎學金方案，碩士最高65萬元；博士最高125萬元，並同步享有等同正式員工的學習福利、免費英語課程、講座等學習資源，求學期間也將安排業界導師陪伴學習成長。

群創秉持多元共融文化重視人才獨特性、尊重發揮個人價值，本次獨角獸計畫的第二屆校園大使邀請多元科系與背景人才加入，藉由文、理、工等不同學院學生的校園影響力，鏈結實體課堂分享、技術講座、校園活動、校園博覽會等建立校園網絡，再透過社群網絡分析經營多元化自媒體內容，以網紅潮流方式滿足各分眾的校園閱聽者，讓在校生有更多的方式瞭解產業資訊。

群創校園大使任務獎學金最高可達三萬元，讓校園大使搖身一變成群創代言人，推動實體活動與網路自媒體增加曝光度，為自我履歷加分。群創也落實跨界創新，持續強化高附加價值產品的研發能量，邀請具潛力的人才加入，在學生生涯時即可加入群創長期深耕校園的各類專班、研發菁英人才獎學金及研發替代役暨預聘計畫。

群創的各類型校園合作、強化學用連結，為不同科系與階段的學生打造「獨角獸計畫」，持續推出產學實習、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講系列活動，提供學生超前體驗職場與實踐所學，為未來職涯先行加分，奠定發展基礎。


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