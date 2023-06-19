從校園生活打造職涯規劃　群創獎學金加碼至125萬

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群創自獨角獸計畫的研發菁英人才獎學金方案設立以來，結合學界多元科系發展，獎學金申請對象包括電機、電子、光電、機械、資工、材料等理工科系的潛力之星，已培育超過50名莘莘學子。2023年群創加碼高額獎學金方案，碩士最高65萬元；博士最高125萬元，並同步享有等同正式員工的學習福利、免費英語課程、講座等學習資源，求學期間也將安排業界導師陪伴學習成長。
群創秉持多元共融文化重視人才獨特性、尊重發揮個人價值，本次獨角獸計畫的第二屆校園大使邀請多元科系與背景人才加入，藉由文、理、工等不同學院學生的校園影響力，鏈結實體課堂分享、技術講座、校園活動、校園博覽會等建立校園網絡，再透過社群網絡分析經營多元化自媒體內容，以網紅潮流方式滿足各分眾的校園閱聽者，讓在校生有更多的方式瞭解產業資訊。
群創校園大使任務獎學金最高可達三萬元，讓校園大使搖身一變成群創代言人，推動實體活動與網路自媒體增加曝光度，為自我履歷加分。群創也落實跨界創新，持續強化高附加價值產品的研發能量，邀請具潛力的人才加入，在學生生涯時即可加入群創長期深耕校園的各類專班、研發菁英人才獎學金及研發替代役暨預聘計畫。
群創的各類型校園合作、強化學用連結，為不同科系與階段的學生打造「獨角獸計畫」，持續推出產學實習、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講系列活動，提供學生超前體驗職場與實踐所學，為未來職涯先行加分，奠定發展基礎。