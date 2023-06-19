印太青年國際廉政交流　參訪高雄輕軌廉能措施

高市捷運局偕同高雄捷運公司配合法務部廉政署，及高雄市政府共同辦理「2023 GCTF系列活動NDI in Kaohsiung高雄透明城市治理國際交流」，邀請15位來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及巴布亞紐幾內亞等4國的國際非營利組織青年意見領袖，以及財團法人開放文化基金會(OCF)參訪高雄輕軌建設及相關廉能措施。
記者蔡佳宏／高雄報導
輕軌參訪行程行經亞洲新灣區、駁二藝術特區，由捷運局規畫及統籌，並致贈外賓輕軌紀念卡，鼓勵外賓在臺期間搭乘輕軌設施，強化輕軌國際曝光度；另請高雄捷運公司派員向國際外賓介紹輕軌周遭廉能措施及景點，如該局配合亞洲新灣區2.0計畫，刻正推動「捷運黃線Y15站土地開發案」，並攜手公、私部門成立廉政平臺，此開發地點洽鄰近輕軌C8高雄展覽館站至C9旅運中心站路段間，若能成功招商，有助於促成亞洲新灣區5GAIoT政策願景，預期可提升高雄捷運、輕軌之運量。
捷運局及高捷公司人員於輕軌月台向外賓介紹高雄輕軌備有列車及月台刷卡設備，便利民眾刷卡搭乘，亦訂有不定期查票機制，期使輕軌永續經營並形塑市民誠信觀念；並於參訪行程中向外賓說明，輕軌沿線部分用地係將臺鐵原有鐵道廊帶轉作興建輕軌使用，使臺鐵舊廊道不會只有荒廢或充當單車道用途，這種作法除先天具備工程上的優點外，亦得減少徵收私有地，可節省公帑支出，並保留歷史文化足跡。
捷運局長吳義隆表示，本次參訪活動廣獲外賓好評，外賓接連拍攝輕軌沿線景色，有效向國際行銷高雄輕軌建設、相關沿線景點並向外界展現該局廉能治理相關措施；未來將持續配合市府籌辦國際參訪高雄捷運及輕軌相關活動。