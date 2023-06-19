欲邀柯文哲站台遭藍轟「為所欲為」 游淑慧曝心情：覺得難過想哭
2024選戰藍綠白三方大戰將開打，國民黨台北市議員游淑慧、張斯綱日前稱有意爭取柯文哲站台。對此，國民黨立委李德維今（19）日直言「不是提名後，就可以為所欲為」，游淑慧事後委屈表示不是為了自己的利益，而是為了讓黨部北市布局更完整，更稱自己聽聞消息後，「堅強如我，早上看到後，覺得難過想哭」。
記者林莞茜／綜合報導
游淑慧在臉書上表示「我不是不分區，也不是在優勢選區」，並提及去年才剛打完一仗的他，今年接受黨的徵召，投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益，而是為了讓黨部北市布局更完整。所以，我真的不是如德維委員說的：為所欲為、只重視自己的利益；他只是想窮盡一切可能逆轉勝，讓國民黨多這一席。
游淑慧解釋，他在節目中也特別提到，能不能邀請，什麼形式，應該黨對黨層級討論，我一定會遵守黨部的規則，而且他也不喜歡彎腰求人，但為了黨的勝選「我必須努力爭取所有反綠選票」、「我想站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情難免不一樣。沒有誰對錯，只是思考點的不同」。
游淑慧也說，或許可能因為沒有看完專訪，只看到轉載的片面之詞，就突然砲轟正在前方打仗的我們，但文末他也委屈表示「堅強如我，早上看到後，覺得難過想哭」。