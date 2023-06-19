模仿事件？乘客喊「殺」試圖空中開門遭制止 韓濟州航空驚險降落
韓國上月26日發生韓亞航空客機降落前，乘客強開逃生艙門事件，沒想到事發過後不到一個月，今（19）日韓國濟州航空也發生了類似事件，一架從菲律賓宿霧飛往仁川機場的班機上，有名18歲乘客稱「胸悶」、試圖打開艙門，所幸其他乘客及空服員制止，再加上班機高度所形成的內外壓力差，避免了嚴重事態發生。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，濟州航空一架從菲律賓出發飛往仁川的波音737機型、共載有180人的7C2406航班，在當地時間19日凌晨49分左右發生乘客試圖開啟艙門，該名乘客最後遭到其他乘客和空服員壓制，再加上該飛機設計成起飛後就無法從內部任意打開艙門，再加上當時飛機高度的內外氣壓差，因此艙門並未被開啟。客機降落後，該名乘客隨即被機場警察帶走。
事發當時距離降落還有3小時，據悉該名乘客在起飛後一小時就表示有胸悶的狀況，並表現出異常行為，空服人員為就近協助該乘客，將他換到比較靠近空服員的其他座位，但該名乘客仍試圖衝向緊急逃生口，試圖打開艙門。
一名疑似是目擊乘客在事後於旅行論壇透露當時景象，指出當時有個男性旅客吵鬧著要打開艙門，甚至威脅「我要開門把人都殺光」，在空服員求助後，有其他男乘客將其制伏。濟州航空表示，這起事件在機組人員的迅速應對下，沒有造成人員傷亡或財物上的損失。