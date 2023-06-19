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吳宗憲確定提告黃子佼！親揭原因「與我無關」：希望他平安無事

▲遭黃子佼爆料「欠錢不還」，吳宗憲確定提告並親自解釋原因，「那是公司的SOP，與我無關！」同時也很擔心黃子佼的狀況。（圖／三立提供）
▲遭黃子佼爆料「欠錢不還」，吳宗憲確定提告並親自解釋原因，「那是公司的SOP，與我無關！」同時也很擔心黃子佼的狀況。（圖／三立提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人黃子佼今（19）日被爆出性騷擾後，就在直播上抖出吳宗憲「欠錢不還」，更直指吳宗憲的感情世界，對他產生很大的負面影響，目前影片已經通通刪除，黃子佼人也正在醫院治療觀察中。對此，曾在第一時間喊話提告的吳宗憲，稍早親自解釋原因，並透露：「其實我們也很擔心他。」

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吳宗憲感概，雖然黃子佼對他的負面言論，很多都不是事實，但仍對於黃子佼目前的狀況感到十分擔心，「希望平安無事！」針對「欠錢不還」一事，吳宗憲強調，「我經濟狀況很好啊！」並說明提告是公司的事情、公司的SOP，交由公司處理，「與我無關啊，我是一個商品啊！我願意接受評頭論足的傷害，但是你來傷害我，講的又不是事實…不可以這樣亂講。」

▲黃子佼在道歉影片中，提到自己掉髮嚴重，並露出自己禿頭模樣。（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼在道歉影片提到，吳宗憲欠錢不還，還有感情世界讓他一頭霧水，甚至對他產生負面影響。（圖／翻攝畫面）
至於黃子佼提到的「感情觀」，吳宗憲語重心長表示，「愛情是愛情，愛一個人事過境遷，我們這一生從來沒有回頭講過不OK的話！」認為不該再提過去的往事、人名等等，「人家還要嫁人啊！」吳宗憲自認言行舉止就像宅男，也絕不會去做見不得人的事情。

由於許傑輝先前已經為性騷擾一事退出演藝圈，那黃子佼、宥勝未來還能不能在圈子發展？吳宗憲則感嘆，「自己去決定囉！歡喜做甘願受！」最後也呼籲演藝圈，「台上台下要分清楚，不要下了舞台，推人家一下就犯法！」而在結束受訪前，吳宗憲難掩擔心的語氣，「希望佼佼沒事！」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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