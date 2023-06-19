吳宗憲確定提告黃子佼！親揭原因「與我無關」：希望他平安無事

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於黃子佼提到的「感情觀」，吳宗憲語重心長表示，「愛情是愛情，愛一個人事過境遷，我們這一生從來沒有回頭講過不OK的話！」認為不該再提過去的往事、人名等等，「人家還要嫁人啊！」吳宗憲自認言行舉止就像宅男，也絕不會去做見不得人的事情。
由於許傑輝先前已經為性騷擾一事退出演藝圈，那黃子佼、宥勝未來還能不能在圈子發展？吳宗憲則感嘆，「自己去決定囉！歡喜做甘願受！」最後也呼籲演藝圈，「台上台下要分清楚，不要下了舞台，推人家一下就犯法！」而在結束受訪前，吳宗憲難掩擔心的語氣，「希望佼佼沒事！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「台版MeToo事件」相關新聞。