張小燕證實黃子佼送醫「身體有傷口」　經紀人：耿如不會逃避

黃子佼問國師「妳就沒有祕密嗎？」　唐綺陽長文回應：掃到颱風尾

▲唐綺陽日前透露「#Me too」性騷擾事件會延燒一段時間，黃子佼對此問她「所以妳都沒有祕密嗎？」。（圖 ／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽日前透露「#Me too」性騷擾事件會延燒一段時間，黃子佼對此問她「所以妳都沒有祕密嗎？」。（圖 ／唐綺陽臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

台灣「#Me too」性騷擾事件頻傳，星座專家唐綺陽日前就預告此風波會持續一陣子，而且「『很會塑造形象、很會包裝，但實則不然』的人來了」。對此，黃子佼今（19）日先以被指控性騷擾一事道歉後，就提到唐綺陽的發文，黃子佼說：「我就在想所以妳都沒有祕密嗎？」唐綺陽也於臉書正面回應此事，她說：「我跟他沒有熟到他知道我什麼祕密，我也自信沒有傷到別人的祕密。」

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黃子佼被指控性騷擾，他對此認錯道歉；話鋒一轉，提到唐綺陽就以「#Me too」事件提出的看法，唐綺陽說這件事會持續燒一陣子，而且「海王停滯，要針對『很會塑造形象、很會包裝，但實則不然』的人來了」，黃子佼表示：「像我看到前幾天，唐老師在講『哇！這一波會兩年多』，我就在想，所以妳都沒有祕密嗎？我現在講的不是Me Too，有沒有傷害過別人的祕密也是，也是大家普世價值不認同的。」

記者上午詢問唐綺陽經紀人未果，唐綺陽稍早便於臉書對黃子佼的「疑慮」正面回應：「大家看到了，『當包裝拆掉，現實浮現』時，就是這麼『殘酷、赤裸、驚人』。」

▲唐綺陽回應黃子佼，表示沒有做出對不起人的祕密。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽回應黃子佼，表示沒有做出對不起人的祕密。（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽說：「翻車不是因為『不能有秘密』，而是『你的祕密有沒有傷到人』？傷到人有沒有誠心對當事人道歉？傷到人就會留下傷痕，物理上、功德簿上，傷害都不會自動消失，以為後面做的好事會自動填補沒道歉的壞事，這樣想不是太天真，就是自欺欺人。」

職責是講星象的唐綺陽，她坦言在別人眼中，成了看熱鬧的三姑六婆，直言掃到颱風尾，所以必須直球對決黃子佼，唐綺陽說：「至於他說『唐老師妳難道沒有祕密嗎』？講得好像我有什麼見不得人的事只是藏得很好，試圖在別人心裡種下引人遐想的因，真是出乎我意料的『內心黑暗噴發』，我真的要替他擔心了，以及，用這樣的方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現。」

唐綺陽最後說：「我跟他（黃子佼）沒有熟到他知道我什麼祕密，我也自信沒有傷到別人的祕密（我連自己被人傷的祕密都快懶得講了），作為公眾人物，我一直很小心對待每個人，就怕被暗處的人說東道西，也怕對未來可能長成大樹的小小兵不禮貌，如果這麼謹慎一路過來還有令人不舒服的地方，歡迎來這裡講，有不周到之處若能得到改進，對我是好事一樁。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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