黃子佼問國師「妳就沒有祕密嗎？」　唐綺陽長文回應：掃到颱風尾

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記者上午詢問唐綺陽經紀人未果，唐綺陽稍早便於臉書對黃子佼的「疑慮」正面回應：「大家看到了，『當包裝拆掉，現實浮現』時，就是這麼『殘酷、赤裸、驚人』。」
唐綺陽說：「翻車不是因為『不能有秘密』，而是『你的祕密有沒有傷到人』？傷到人有沒有誠心對當事人道歉？傷到人就會留下傷痕，物理上、功德簿上，傷害都不會自動消失，以為後面做的好事會自動填補沒道歉的壞事，這樣想不是太天真，就是自欺欺人。」
職責是講星象的唐綺陽，她坦言在別人眼中，成了看熱鬧的三姑六婆，直言掃到颱風尾，所以必須直球對決黃子佼，唐綺陽說：「至於他說『唐老師妳難道沒有祕密嗎』？講得好像我有什麼見不得人的事只是藏得很好，試圖在別人心裡種下引人遐想的因，真是出乎我意料的『內心黑暗噴發』，我真的要替他擔心了，以及，用這樣的方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現。」
唐綺陽最後說：「我跟他（黃子佼）沒有熟到他知道我什麼祕密，我也自信沒有傷到別人的祕密（我連自己被人傷的祕密都快懶得講了），作為公眾人物，我一直很小心對待每個人，就怕被暗處的人說東道西，也怕對未來可能長成大樹的小小兵不禮貌，如果這麼謹慎一路過來還有令人不舒服的地方，歡迎來這裡講，有不周到之處若能得到改進，對我是好事一樁。」
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