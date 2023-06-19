藍皮解憂號再出發！帶民眾探訪山海美景、體驗部落文化

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雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，金崙是南迴鐵路很重要的一個站，也是很在地的祕境溫泉，過去高屏一帶的民眾，會帶著臉盆搭火車，去金崙泡溫泉，不用坐到知本，隨著台鐵復駛的藍皮解憂號，停靠金崙站巷並安排部落頭目導覽，每天至少有200人次造訪。
黃信川也指出，常有旅客搭往台東的去程，在金崙站下車，泡個溫泉、稍作休憩，再等待回程往屏東的列車，或安排住上一晚體驗，有部落的原民生活，又有在地創生發展觀光，已經衍生成共生共享的觀光圈了。
金崙部落（Kanadun）為多部落所形成的社區，位於太麻里鄉金崙村，東鄰太平洋，三面環山，西側是金崙溪，整個河床佈滿了天然溫泉，當地部落的人說熱騰騰的溫泉水就從溪床旁自然湧出，是個養生的好地方；金崙部落是排灣族阡仔崙社的所在地，阡仔崙為排灣族Kanalung的音譯，盛產雞母珠植物，稱之anaran，因此以此為社名，於昭和12年，日人取其近音改為金崙。
「雜貨店兒子」民宿老闆戴永明說，金崙部落有山、有海、有溫泉，期望秉持友善環境讓金崙朝向永續旅遊在地共好的目標前進。「力卡珈琲」負責人說，從吃的到喝的都來自在地，友善、環保、共好是理念，店內的烘焙跟飲品都來自在地小農，歡迎大家走訪一趟金崙更能深刻體驗部落的文化生活。