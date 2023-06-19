HIV抗病毒藥釀洗腎？原來是不明草藥惹禍！醫指護腎３關鍵

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頭痛、發燒、意識不清腦膜炎就醫才知愛滋感染
花蓮慈濟醫院感染科主治醫師何愉懷指出，該名患者18年前因為劇烈頭痛、意識不清，合併發燒、噁心等症狀就醫，治療兩週後病情未見好轉，輾轉至醫學中心尋求第二意見，確定感染HIV愛滋病毒。
當時患者病毒數量很高、免疫細胞球CD4很低，顯示HIV感染已有一段時間；此外，觀察發現患者身上有「焦痂」，「恙蟲病」PCR檢查顯示為陽性。醫師收治後，除了開立抗生素治療感染，也開始HIV抗病毒治療。
經治療後，患者HIV病毒量有多年維持低至「測不到」，直至後來因為病毒抗藥性以及藥價等因素更改用藥，患者出現噁心、食慾低下以及虛弱……等症狀，再度入院，檢查發現腎功能明顯下降！
由於患者腎功能降低前使用的TDF藥物，在部分患者確實可能引起腎小管細胞受損，一般在使用時都會每三個月追蹤腎功能。也因此，一發現該名患者腎功能下降，隨即停藥。更換處方後，患者食慾明顯好轉，且腎臟功能指標開始回升。雖未回升至原先狀態，但維持數月穩定；只不過，其後腎功能再度惡化、甚至一路下滑，最終仍進入洗腎治療。經詢問發現，這段時間患者聽信偏方、一直在服用不明中草藥保養。
控制病毒，也要控制共病
除了提醒民眾，不要任意使用來路不明的中草藥；針對部分民眾擔心藥物可能傷腎？何愉懷醫師指出，以HIV的治療藥物來說，早期確實有部分藥物可能提高結石風險或造成腎功能損傷。不過，近年藥物越做越好，類似情形也越來越少。
以該名患者所服用的TDF藥物為例，產生腎功能損傷的機率其實是低的，其中，有些人是因為基因問題、也有些人是腎功能本來就有狀況所致。其後推出的新劑型TAF藥物，也透過降低藥物在細胞濃度、改善了這個問題。
HIV感染者存活越來越久妥善共病管理，有助提升生活品質
值得注意的是，造成患者腎功能下滑有諸多原因，其中，也包括糖尿病腎病變。以該名患者為例，十多年前確診HIV時，已經合併有高血壓、糖尿病，但患者糖化血色素控制並不理想，多年來幾乎都在8%、甚至9%以上，高於建議的7%。
隨著高效能抗病毒藥物廣泛使用，HIV感染者越活越久、越活越老，包括糖尿病、高血壓等慢性疾病上身， 三軍總醫院感染科主治醫師王甯祺醫師指出，最近荷蘭阿姆斯特丹大學一篇研究，針對40-60歲的HIV感染者與非感染者，追蹤六年結果發現，在持續老化的過程當中，HIV感染者的共病不僅比同年齡層非感染者多一到兩個，而且共病會提早出現。
所以，「年齡不是問題」，感染者共病的追蹤應該提早，不管幾歲，一但進入照護、就要開始追蹤包括血糖、腎功能……等，一但觀察到血糖變化，建議在糖尿病前期就考慮積極治療，除了生活型態以及飲食相關建議，或可提早使用包括SGLT2藥物等，降低未來心腎風險。已經合併有糖尿病的感染者，定期監測項目除了腎功能、血糖等指標之外，視網膜檢查也一樣重要。
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