台灣每3天新增 1 位漸凍症！藥物負擔、照顧都是考驗　真實處境曝

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漸凍症為運動神經元疾病 漸凍人協會提高認知肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)，俗稱「漸凍症」，是一種最常見的運動神經元疾病，漸凍人協會成立26年以來，以講故事的方式，讓更多人了解到病友在極端困境中，竭力探索和創造生命價值，持續為社會帶來正面的影響。這些故事有些轉化成藝術的靈感與養分，啟發年輕藝術家創作出創新突破的作品；還有些故事激勵著醫生、 科學家不斷深入探索，投身於解開運動神經元疾病謎團的研究中。
無解藥可以治癒 僅能藉由藥物延緩症狀漸凍症通常發生在成年人中，隨著疾病的進展，除了四肢無力，還會失去吞嚥、 呼吸、說話的能力，但感覺與意識完全正常。漸凍症目前尚無解藥可以治癒，美國食品藥物管理局通過的藥物只能些許延緩呼吸衰竭，而近幾年核准的藥物，除 了療效未有突破外，在台灣也無從取得。2016 年，由聯合國的醫藥研究專家開展 的一項漸凍症研究結果表明，2040 年全球漸凍症患者人數預計將從 2015 年的 222,801 人增加為 376,674 人，全球增長率為 69%，台灣將至少增加 50% 。因此， 加強漸凍症宣導，提高漸凍患者的醫療照護品質、推廣科技輔具應用、加強臨床與藥物研究都是對抗漸凍症的工作重點。
全人照護服務 照顧病友及家屬漸凍症患者不論照護人力或輔具耗材的開支，都相當可觀，極大地考驗一個家的經濟能力與韌性，漸凍人協會自 1997 年成立以來，致力於成為全台漸凍家庭 最強而有力的依靠。協會平均每年服務 420 個漸凍家庭，以病友和家屬的需求為出發點，發展出全人照護服務，包括：多元到宅、心理支持、照護知識培訓、生命價值實現、輔具服務與所需經濟支持。此外，協會也積極與大學、醫院和研究 機構合作，共同推動輔具研發、醫療照護、疾病研究等，為我們社會共同的福祉而努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58198
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