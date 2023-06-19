專家估日圓再貶可能性低 新台幣有升值空間但小心這風險
日圓貶不停，目前已逼近142兌1美元，市場也關心日圓是否進一步貶破145、甚至150價位?屆時可能有更便宜日圓可搶。對此，員，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（19）日表示，現在日圓已非常便宜，台灣人現在應該是滿手日圓，他覺得等9月美國貨幣政策釋出明確訊息，弱勢日圓可能暫告段落，日圓再貶可能性低，甚至可能因日本央行放寬殖利率曲線管控措施，讓日圓再度出現急升。
記者顏真真／台北報導
此外，考量美國升息即將屆頂但降息未至，林啟超預估，美元指數將在100-105區間整理，待降息訊號浮現將有趨貶空間。至於新台幣兌美元匯率表現，他分析，除了受國際匯市、科技股表現牽動外，明年美台大選也將為新台幣走勢帶來雜音，尤其近來日圓及人民幣貶值，讓新台幣短期可能有稍貶現象，年底因美停止升息，甚至可能開始考慮明年降息，亞洲主要貨幣就有升值題材，只是新台幣仍有政治因素存在。
林啟超說，雖然美國暫停升息，但因日本維持寬鬆貨幣政策，美日利差仍大，加上日本也有通膨問題，不是單純進口性通膨，還存在著勞動供需缺口、出口往下，因此，日圓貶值也有助出口表現。不過，接下來日圓走勢，就要觀察兩指標，首先，美國7月、9月仍可能再升息，等相關訊息確立後，弱勢日圓就會暫告段落，接下來就要看日本央行是否放寬殖利率曲線管控，目前看起來是有可能，尤其若美國沒有升息2碼，美元指數在100以上的稍強格局可能會反轉，日圓再貶可能性低，接下來就要觀察有無急升可能，尤其若放寬殖利率曲線管控。
至於新台幣兌美元表現，林啟超說，長期以來新台幣匯率與美股那斯達克指數相關係數達0.96，去年8月因美國眾議院議長裴洛西訪台，新台幣匯率大幅貶值，加上今年巴菲特2月大賣台積電，新台幣與那斯達克指數出現脫鉤，主要是政治風險貼水問題，即便市場預期明年美國科技股展望偏向正向，對新台幣會有升值拉力出現，可是台灣仍有政治風險存在。