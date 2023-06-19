習近平見布林肯！重申習拜「峇里島共識」很好　外媒緊盯雙邊發展

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習近平強調中國表明自身立場之餘，也提及中美雙方都同意落實他與美國總統拜登在峇里島會晤時達成的共識，「雙方在一些具體的問題上，也取得了進展、達成共識，『這很好』」，他強調，「國與國交往應相互尊重、以誠相待」，希望布林肯這次訪問，能為穩定中美關係多發揮積極作用。
習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益；並稱中國始終希望中美關係能夠健康穩定，兩國之間的是機遇而非威脅，「相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。」
最後習近平以「讓中美關係穩下來、好起來」作為談話總結，並請布林肯轉達對拜登總統的問候；布林肯則稱拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，「這符合美中和全球的利益。」
《央視》報導稱，布林肯強調美方將遵守總統拜登做出的承諾，也就是不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」，無意與中國發生衝突，期待與中方展開高度交流，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。
這場會談王毅與秦剛也在現場與會，目前美方則尚未公布對外相關聲明，但外媒也對這場會談表達高度關注。
英國《BBC》報導稱，布林肯與習近平在北京雙方先是握手寒暄，隨後雙方開始進行會談，同時關注習近平背後的山水畫，解釋這幅人民大會堂福建廳的《武夷山之春》內的高峰與低谷，恰當地反映了世界兩大經濟體之間的緊張關係；《朝日新聞》則指出，美中關係受經濟與台海局勢影響而逐漸惡化，但雙方表現出想要對話的可能，這可能促成美中元首峰會的成行；《CNN》亦認為，習近平與布林肯的見面將是中美雙方修復關係的關鍵一步。