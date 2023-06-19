以色列軍隊突襲約旦河西岸　3名巴人遇害

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根據聲明內容，3名罹難者分別為29歲、21歲和15歲。
以色列軍方則稱，部隊進入這個約旦河西岸北部城市逮捕多名「通緝犯」時，爆發「大規模交火」。
以軍在聲明中指出，巴勒斯坦方面「向部隊投擲大量爆炸裝置」後，多架「以色列國防軍（IDF）直升機向槍手開火，以協助部隊撤離」。
以國軍方還說，1輛軍用車輛在爆炸中受損。
一名不願透露姓名的巴勒斯坦情報官員告訴法新社，這是2002年巴勒斯坦第2次起義以來，以軍首次在哲寧的突襲中從飛機上發射飛彈。
以色列軍隊與巴勒斯坦好戰分子經常在哲寧發生衝突。1名法新社攝影記者證實，截至上午10時30分雙方仍在持續交戰。
哲寧省副省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，以軍在凌晨4時左右發動突襲。
巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）說，「佔領軍（以色列部隊）正對巴勒斯坦人民發動一場激烈而公開的戰爭」。他呼籲巴勒斯坦領導人做出「空前決定」，但未進一步說明。
據法新社統計，自今年年初以來，至少有162名巴勒斯坦人、21名以色列人、1名烏克蘭人和1名義大利人在以巴衝突相關暴力事件中喪生。上述數字包括戰鬥人員和平民，在以色列方面，還包括3名阿拉伯少數民族成員。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120619