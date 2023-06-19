《免疫屏蔽》楊懿軒吻戲太投入！揭「洪暐哲7年交情」：盡情親
▲BL劇《免疫屏蔽》洪暐哲（右）、楊懿軒拍攝親密戲超出預期尺度。（圖／Vidol）
記者羅凌筠/台北報導
｜ 2023-06-19 19:20:01 2023-06-19 19:23:49
三立電視Vidol 7周年與日本SPO Entertainment Inc.共同推出原創都會BL影集《VBL》四部曲，楊懿軒、洪暐哲主演青春校園愛情的首部曲《免疫屏蔽》，曾參加過「樂華」第三代男團練習生的洪暐哲表示，他和楊懿軒認識7年，讓洪暐哲印象最深刻就是有次拍吻戲，楊懿軒情不自禁來個舌吻，導演立刻大喊：「舌頭不要伸出來！」讓洪暐哲問:「你在吃我豆腐嗎？」楊懿軒則笑說兩人拍戲很投入，吻戲會盡情的親，覺得兩人之間有愛。
《絕對佔領》毛祁生在大陸拍過不少戲，是大陸霸總代表，發布會現場有印尼觀眾特地飛來台灣，他表示這次和蕭鴻對戲，在開拍前兩人就先訂下合約，一是拍攝時不能吵架也不許冷戰，二是不能離開對方視線，三是總經理永遠是對的。毛祁生說最難忘的一場吻戲是拍腳的特寫鏡頭，蕭鴻的上半身沒被拍到還是真親，毛祁生笑說：「我滿享受的，這是真愛。」 ▲BL劇《絕對佔領》毛祁生（左）、蕭鴻在吻戲鏡頭之外真親。（圖／Vidol） 《保留席位》黃丞邦有「小楊祐寧」之稱，陳玹宇曾參加過華劇《三隻小豬的逆襲》演出，他們表示在前期準備時，就一起瘋狂吃餐廳，黃丞邦則帶陳玹宇跑戶外，因為他喜歡衝浪，於是經常帶陳玹宇去看藝術展和到海邊走走，陳玹宇記得拍戲前一天還在緊張最重要的親密戲，一直想說怎麼辦沒有拍過，黃丞邦很霸氣對他說：「跟著我就好！」 ▲《恆久定律》吳秉宸（右）表示黃禮豐從高中時代就很出名。（圖／Vidol） 而《恆久定律》是人與AI的愛情，兩位主角吳秉宸與黃禮豐有許多共通點，兩人同是台中人又同屆，有許多共同的朋友，吳秉宸說他以前就知道「一中三帥」，黃禮豐就是其中之一。他們笑說兩人是走「交心路線」，《免疫屏蔽》7月7日起每周五晚間8點起，在台灣Vidol影音、日本Rakuten TV、Video Market同步播出，此外也可以在GagaOOLala及VIKI平台收看。 ▲BL影集《VBL》四部曲演員左起楊懿軒、洪暐哲、毛祁生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、黃禮豐、吳秉宸出席發布會。（圖／Vidol）