新手爸媽「最常問這3問題」！　一通免付費關懷諮詢專線馬上解答

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孕產育兒問題百百款 諮詢專線一把罩依關懷諮詢專線統計顯示，去（111）年共有1萬8,011通服務，提供諮詢2萬4,730個問題，最關心的前三大議題分別是：寶寶照護(30.7%)、母乳哺育(28.9%)及資源轉介(15.8%)，另外，準爸媽最常問的3大問題：
一、寶寶大便顏色和之前不一樣，是正常現象嗎？
寶寶大便正常的顏色是黃色或綠色，如果呈現淡黃色或灰白色，為不正常顏色，此時應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留的可能，為了嬰兒的健康，應趕快就醫請教專業兒科醫師，以免延誤病情。
而爸媽平日在寶寶排便時，可利用兒童健康手冊嬰兒黃金九色卡，在日光或充足的光線下比對以清楚辨識。
二、確診COVID-19可以持續哺乳嗎？
國外許多研究指出，確診過的產婦，母乳中雖然發現新冠病毒的核酸，但是培養不出有活性的病毒，表示病毒不太可能由母乳傳播給嬰兒；相反地，母乳中含有抗新冠病毒的IgA與IgG中和抗體，可以好好保護嬰兒，餵哺母乳有許多的好處，對嬰兒來說具有高度的營養價值，並提供寶寶均衡、易消化的營養成份及增加免疫力的抗體，以及很多其他成分可幫助寶寶腦部神經的發育。因此，台灣及美國的兒科醫學會與世界衛生組織都建議疑似或確診的母親持續母乳哺餵。
三、乳房有硬塊，該怎麼處理？
如果寶寶因故和媽媽分開的時候，媽媽一定要二、三個小時，就將奶水擠出來以刺激乳房持續分泌奶水，但有些媽媽無法讓寶寶吸吮且沒有將奶水移出，會造成乳房腫脹，如果發生持續性乳房腫脹，造成乳腺管的阻塞，同時伴隨著硬塊產生，最後就演變為乳腺炎。
至於如何解決奶水不足及預防乳房腫脹及硬塊等問題之不二法門，就是要有「3餵」的技巧，早早餵(儘早開始哺餵母乳)、正確餵(寶寶和媽媽以正確方式讓寶寶喝到足夠奶水)，隨時餵(依寶寶需求想吃就餵)。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58196
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