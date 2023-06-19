統神準備打職業電競！選手形象照「超拉風」 官方曝超狂1紀錄
知名實況主亞洲統神（張嘉航）近期曾指控「反骨」蕾菈曾在多年前節目中做出不禮貌舉動，後者也在臉書上發出道歉文，一度引發軒然大波。不過統神本人則未受風波影響，依然在實況中大量練習英雄聯盟，因為他即將成為職業電競選手，今（19）日他的選手形象照公開，也引發大批粉絲關注。
記者潘毅/綜合報導
英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）官方在今（19）日晚間宣布，夏季賽將於6月30日正式開打，同時在長達兩個月的休賽期中，各隊伍也紛紛進行補強，其中包含先前在中國LPL聯賽打拼的BETTY、SHIAUC兩人回台，還有在北美LCS的台灣傳奇中路Maple也回鍋加盟老東家PSG。
但上述消息都還並非「最重磅消息」，因為台灣傳奇實況主亞洲統神，即將夏季賽中，以選手身分登錄上場，成為自己戰隊「地獄豬」的先發打野。PCS官方介紹中，也表示現年34歲的統神將成為聯賽史上最高齡選手，而其招牌英雄就是「酒桶」古拉格斯以及「眼盲心不盲的盲僧」李星。
PCS官方發出統神「拉風」的選手照片後，大批粉絲紛紛讚嘆「收視保證來了！」、「拉風的男人，你李星我放心」、「老闆自己來打比賽，太拉風了」、「請問有現場比賽嗎？哪裡購票？」；統神老婆003也透過地獄豬粉專笑稱「這好像樂高人喔，怎麼會拍成這樣？都不知道這張帥臉引發多少紛爭欸」。