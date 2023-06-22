巷仔內／虛擬資產漸進式納管　不能只寄望金管會

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其實，金管會成為虛擬資產平台的主管機關並不意外，因為虛擬資產納管已成趨勢，只是目前世界各國並未有一致的作法，在沒法杜絕之下，剩下的路就是合理的納管。但就如學者所言虛擬資產變化多樣，很容易依不同功能、行徑有不同變化及運用，怎麼管理是個大學問，更需跨部會協商。
不過，就台灣過去的經驗來看，只要跨部會協調及納管，效率都不高，常常變成灰色地帶、三不管地帶，而虛擬資產的核心是金融商品及服務，並涉及到金流及財產權益，因此，最有能力及經驗管理這些問題的，就是金管會，可是連學者都提出警告，這前提要給足人力與資源，才不會讓監管變成災難，效果大打折扣。
從國際趨勢來看，各國主要國家監理機關也都需要投入大量監理資源，像美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler之前就積極爭取24億美元撥款，以增聘170名員工，打擊虛擬資產等新興領域「不當行為」，並向國會呼籲，有必要提供SEC更多資金，來跟上技術創新的步伐。
此外，以目前來說，金管會在初期只將申報洗錢防制的25家平台業者納管，其他像是境外平台、個人幣商及小規模交易所都未納入，引發業者擔憂，因為這不僅造成不公平競爭，更可能出現監理漏洞，要如何讓國際交易平台願意落地台灣，接受金管會的監管，恐怕也是一項困難的挑戰，這也是金管會必須思考的問題。
國民黨立委李貴敏提到，歐美或中國大陸對於虛擬資產及相關技術的衝擊與因應早已嚴陣以待，就連日本、南韓、新加坡等國也早已確定虛擬資產的納管及規劃，香港、新加坡更積極爭奪虛擬資產基地、創新中心的龍頭地位，目前全球最大虛擬貨幣交易所幣安公司就計畫到香港設分公司，新加坡也早從2020年1月起，允許在當地運營加密貨幣交易業務的公司，可申請「數字支付代幣」牌照。
既然虛擬資產納管勢在必行，也已確定由金管會來主管，不僅立委呼籲，專家也認為政府總是要等到出事，才從「除弊」角度要監管，應該更早一步思考國家產業政策定位， 尤其面對新興科技帶來的新形態產業與金融新樣貌發展，可參酌各國規範及我國市場特色，建立一套適合台灣的監管制度。因此，如何協助業者跨領域發展及具有競爭優勢，能讓監管與創新並存，也能同時保護消費者、投資人的權益，是政府應思考的方向，相信也是市場對政府有所作為的期待。
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