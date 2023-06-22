虛擬資產納管3／設專法不用從零開始　專家建議採分級執照監管

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對於虛擬資產納管該不該有自己的專法？KryptoGO重量科技執行長歐曜瑋認為，在虛擬資產市場發展成熟之前，循序漸進的監管方式是必要的，可以先建立起初步的監管規則，以期逐漸完善監管制度。但在虛擬資產市場規模逐漸擴大、投資人和業者增多的情況下，設立專法納管是有必要的，因為專法可以更清晰明確地規定虛擬資產的法律地位和監管要求，有助於保障投資人和業者的權益，促進市場健康發展。不過，在設立專法之前，政府應該要充分了解市場現狀和國際監管趨勢，避免出現因立法不當而導致的問題。
民進黨立委江永昌也認為，最終虛擬資產會需要一部專法納管的。基於區塊鏈技術而衍生的資產板塊眾多，不單只有加密貨幣，也包括NFT、DAO（去中心化組織）等，這些板塊都有其金融化的面向，除了大家最熟知的加密貨幣以外，NFT也有分潤型的、DAO也有去中心化金融的發展。若要建立起良好的防制洗錢及打擊資恐制度、完善的投資人保護機制，勢必須要一部虛擬資產專法，將虛擬資產現有的板塊納入，並預留未來不同板塊的發展空間。
立專法不用從零開始 學者建議直接修金融創新實驗條例
只是，立「專法」工程浩大又費時，等完成立法可能不合時宜？政大法學院副教授暨科技變革與金融創新研究中心主任臧正運表示，以《金融科技發展與創新實驗條例》（俗稱監理沙盒條例）立法為例，從國會到金管會協調提出版本，送立法院審查，再到三讀通過，前後只花了9個月時間，「這是意志問題，就看有足夠政治意志來推這事情。」目前有些立委也已關注到此事，若當初推動《金融科技發展與創新實驗條例》的契機再出現，不是不可能。
不過，臧正運認為，也不一定要立虛擬資產專法，建議可直接修改《金融科技發展與創新實驗條例》，並將條例名稱中的「實驗」拿掉，變成《金融科技發展與創新條例》，這樣就不再侷限「監理沙盒實驗」，條例中可以規範包括虛擬資產、P2P、數位身分、先買後付（BNPL）等台灣常卡關的金融科技相關監管及適法問題，畢其功於一役全部納管進去，「監理沙盒實驗」仍可保留「實驗」專章，「這條例是我們目前為止看到少數可以突破台灣現有監理體制的 。」即唯一突破金管會3局銀行、保險及證期局法規，適用所有金融產業的法條。不過，他也坦言，要不要做追根究底在於台灣是否有足夠「政治意志」，確定要往這方向推動，如果有，1年內把這事做完都不是難事。
台灣金融科技協會理事長蔡玉玲也贊同直接修改《金融科技發展與創新實驗條例》，等於用現有這條例去修，不用從零開始。她以歐盟虛擬資產監管新規《加密資產市場監管法》（MiCA）為例，即建立一套全毆洲一體適用的規範，把虛擬資產的定義及管制範圍都明確訂出來，沒經許可不能做，而日本去年也針對穩定幣訂定管理辦法。
虛擬資產要納特許 專家建議可採分級執照制
至於虛擬資產業務要不要納入特許行業？蔡玉玲坦言，台灣只要用「特許執照」去管理產業，都非常辛苦，任何變更都要花費很長時間及法律運作，從商業發展來說，很難搶得先機，尤其像虛擬資產又屬全球性金融商品，若有創新作法就要改修法改規定，從決定要不要修法到完成立法程序，可能費時2年以上，屆時已不合時宜。
不過，「特許」還是可以分級，目前的虛擬資產交易所是沒有執照，她支持「分級監管」，即依業務規模大小，給予不同監管方式，最低度監管可以採登記制，規模較小的虛擬資產新創事業只要符合基本要件，完成登記就可開展業務。只針對規模較大或涉及特定金融服務才以「特許」方式嚴格監管。如此，才可能兼顧創新與交易安全。
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