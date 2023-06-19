名家論壇》單厚之／民調結果「接近喪鐘」　搶救友宜大兵

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徵召至今一個月，侯友宜的人設完全崩壞，從原本政治色彩不濃、會做事、高滿意度，變成如今的草包、空洞、團隊爛。侯友宜4月爭取國民黨提名時說的「準備好了，隨時可以上場」，如今變成一場笑話。
過去幾個月，侯友宜和他的團隊表現的極為自信，卻又極其自卑，他們擺出一副高高在上的姿態，以為總統大位唾手可得，要國民黨中央越晚（7、8月）徵召侯友宜越好，以免民進黨指責侯友宜「落跑」；等到郭台銘跳出來表態，他們又立刻改口，說一切都已經準備好了，連郭台銘希望延長民調、延後徵召都不肯。
他們一方面對侯友宜的魅力和特質高度自信，卻又在第一時間拒絕台大、政大演講的邀請，等到飽受批評才急忙要求補考，然後就變成大型翻車現場。他們看不起傳統國民黨「大老」和地方派系，前者是「過氣政客」、後者「黑金」，等到民調不妙時，卻又乖乖的全部走一遭拜碼頭。他們對自己的市政跟打選戰的能力都高度自信，認為自己能同時開兩個戰場，兼顧新北市和總統大選仍游刃有餘，結果兩邊同時潰敗，國民黨想要「全黨救一人」都不知道如何插手。
侯友宜像是一個小聯盟的王牌投手，志得意滿的站上大聯盟的投手丘，結果還沒被敵人打爆，自己就暴投連連，製造出一堆危機。若換做網球的術語，就是「非受迫性失誤」連連。包括「餵藥案」在內，侯友宜每一件被批評、受詬病的事情，事前都有充裕的時間可以研判、分析、處置，但侯友宜卻都做出了錯誤的判斷，任由危機發生，甚至是把小危機處理成大危機。
侯友宜的問題罄竹難書，從帶職參選、政策空洞、語言乏味、團隊太弱…，每個人都可以點出一堆缺點，卻沒有人有辦法提出真正的解方。部分名嘴擺出一副先知的模樣，敲鑼打鼓的主張換侯，但事實上國民黨根本無人可換，換誰都未必會更好。
郭台銘陣營在爭取徵召失敗後一連串的操作，再次證明他是一個穩定性不足、缺乏忠誠度、任性又缺乏手腕的「政治小白」，從地方諸侯到立委參選人，根本沒有人敢把國民黨的未來交到他手上。看看日前羅智強寧可喊「政黨輪替大聯盟」也不碰郭台銘，就知道郭台銘的行情下滑有多嚴重了。
所以朱立倫面對侯友宜民調狂跌，仍舊堅稱「換侯絕無可能」。哪怕是今天侯友宜自己想退，朱立倫恐怕都不會同意，以目前的狀況，無論換成郭台銘或朱立倫，情狀都只會更遭、藍軍也可能更加分裂，只能讓侯友宜繼續把頭洗到底。
可以想見，在7月23日國民黨全代會之前，國民黨應該會有一波「搶救友宜大兵」的行動，盡一切努力拉抬侯友宜的支持度，至少不能讓全代會太難看；至於能有多大的成效，最主要看侯友宜的決心和團隊是否有大幅度的換血。如果思維不變、決策模式不變、操作成員不變，那結果也自然不可能變。
屆時即便不能換侯、無人可換，國民黨也可能重回2016年「換柱」後的情境，以保立委的席次為主，至於總統的選情，就反而是次要的了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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