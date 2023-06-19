台大演講拋四大國政方針　侯友宜喊「我有一個夢」：青年遠離戰場

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到國防自主，侯友宜指出，他們最高原則是阻戰於境外，現今戰爭是以智慧化、科技化及精兵、網路訊息作戰，除這些方式要有所調整，也要備戰而不懼戰，讓台灣擁有完整嚇阻能力，使對方不敢輕易發動戰爭，而軍人也要給予較高的福利，並在服役過程中跟產業連結，除國防自主外也要兩岸和平，依照《兩岸關係人民條例》採取對等、尊嚴、友善方式，進行和平、穩定的交流，用對話及密切實務交流降低衝突。
至於穩定能源，侯友宜強調他的原則在於「安全、減碳、穩定」，在核安確保下他主張短期內以延役解決，中期讓是讓火力發電遞減，原先天然氣跟燃煤佔比80%，未來應跟世界主要國家50%至70%一致，令風力、光電及地熱都要不斷加把勁，甚至氫能、儲能或智慧電網也要補齊，不要再缺電。
此外，侯友宜也提到，很多人關心他當過警察、市長，卻沒有去跟國際多接觸，對國際觀並沒有那麼理解。侯友宜說，國際間有的友邦公開挺台灣、有的友邦受壓力不敢說明，但最重要是台美關係要好好合作，跟各國交往也要採取低調務實外交，用互惠、互利、互信原則穩中發展，且台海穩定符合各方利益，而他也跟美國在台協會（AIT）常常有接觸，AIT主席羅森伯格來台那天也特別邀約他，而他則表示會慎重挑一個時間去美國參訪。
最後，侯友宜指出，他有一個夢，就是強化台美關係外、讓兩岸和平穩定走，「台灣未來是讓青年朋友遠離戰場、進入職場，這是我的目標」；在此之下，他提出台灣要共好，更是現階段所有領導人該做的事情，國家利益超過黨派、政治、族群與任何事。
侯友宜痛批，民進黨執政在賴清德帶領下，常以愛台灣、不愛台灣及親中賣台、和平保台，用政治意識形態分裂彼此，讓台灣之間對立跟衝突不斷加深，台灣要對外就要團結，而他的夢就是跟年輕人站在一起團結台灣，讓台灣選擇最正確的道路往前走。