傑尼斯男團Travis Japan 7月27日來台！出席《2023漫畫博覽會》
日本傑尼斯旗下男團Travis Japan將在7月27日來台，出席台北漫畫博覽會。Travis Japan經過美國之旅的洗禮後，2022年10月於Capitol Records出道，並積極拓展海外活動，去年底也曾到新加坡、香港演出。今年他們首次來台，第一站就是《2023漫畫博覽會》，活動預售票已在FamiTicket網站、全家便利商店啟售。
記者陳雅蘭/綜合報導
Travis Japan創團於2012年，是日本傑尼斯旗下最新出道的團體，由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗7名成員組成。他們曾為KinKi Kids、嵐、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2等前輩伴舞，並舉辦過數場大型演唱會，出道前就已身經百戰。2022年月他們以《JUST DANCE!》一曲正式在Capitol Records出道，也成為傑尼斯首個以全球同步數位發行歌曲形式出道的團體，
Travis Japan在2022年3月前往美國進修，不斷增進自身的英文以及舞蹈能力，更征戰過世界舞蹈大賽以及登上《美國達人秀》演出，也曾參加美國洛杉磯的大型動漫活動《Anime Expo》，在歐美地區有著一定人氣。Travis Japan去年9月公開要全球出道的消息後，他們火速前往新加坡、香港進行演出，積極向外發展，去年他們接受台灣媒體採訪時，就提到很期待能來台灣。
2023漫畫博覽會將在7月27日至31日於台北世貿一館舉辦，Travis Japan會出席7月27日的大會開幕典禮並擔任嘉賓，並於中午12點30分在A舞台舉辦的「ATC Special Stage」與粉絲相見歡。舞台活動限額200名，如欲參加見面會，要額外購買漫博門票入場，活動詳情可至ATC Taiwan臉書粉絲專頁查詢。