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【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（上）　認識5種肥胖體質！

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健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】中醫有「肥人多痰、肥人多濕」的說法，從中醫角度來看，體質其實也是造成肥胖的原因之一。因此，民眾若想要減肥、減重，或許可以先從了解體質、調理體質下手。

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台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，病人若為全身型肥胖，中醫師會先評估並針對5種不同的體質進行調理，其中有1種為先天肥胖體質，有4種屬於後天因素造成的肥胖體質，依照不同的體質有不同的減肥方式。

先天體質－陽虛水泛　與「腎」有關

先天肥胖體質主要與內分泌遺傳性問題有關，其中「腎」與此較有關聯。中醫師鄭伊倫表示，腎是人天生的動力來源，它有如馬達可以提供身體驅動力，去驅動身高成長、生殖系統發展，以及青春期轉骨等作用。

而腎陽虛的人先天驅動功能較差，天生代謝功能也較差，循環、代謝功能不好的情況下，廢物排出狀況不佳，而血糖、血脂等也會囤積在身體裡。此外，腎陽虛的人可能也容易有些長期疾病、遺傳性疾病，進而造成內分泌失調等問題。

中醫師鄭伊倫指出，在中醫上這類病人屬於「陽虛水泛」的肥胖體質，有這種體質的人通常臉色暗沉，且特別容易怕冷、有腰痠等問題，會有「痰濕」積在身體裡

體質受後天影響　3因素導致後天肥胖體質

而體質其實會隨著年紀、環境變化、生活習慣、運動習慣、飲食習慣等轉變。中醫師鄭伊倫表示，肥胖體質不只有先天的部分，有些人本來是健康的，也會因為某些問題造成體質偏差導致肥胖，而後天改變、肥胖的因素可簡單分為以下3項：

  1. 飲食
  • 「飲食不節」：吃東西沒有節制
  • 飲食多「高粱厚味」：吃較多精緻澱粉、重鹹、辛辣的重口味食物
  1. 情緒、壓力
  • 工作環境、生活環境、家庭因素等，造成情緒問題、長期壓抑而影響體質
  • 面對壓力、情緒時會暴飲暴食，以「吃」為舒緩窗口
  1. 運動
  • 不喜歡運動、長期不運動者，身體動能不足
  • 「久坐傷肉」：長期坐著，越坐越覺得肉都鬆鬆垮垮的、越來越沒力
  • 「久臥傷氣」：喜歡躺著，躺久了傷身體的氣，越躺越累
上述這些因素都會造成身體漸漸偏向容易肥胖的體質。中醫師鄭伊倫提到，常見導致肥胖的體質大概可分為4項，分別為「脾虛濕阻」、「胃熱濕阻」、「肝鬱氣滯」、「氣血兩虛」。

後天體質1－脾虛濕阻　常見下半身肥胖

「脾」在中醫來講，有偏向消化、調理水分的功能，中醫師鄭伊倫表示，中醫所說的「運化水谷、水濕」就是指消化並把水排掉的動作，而這個部分是「脾」負責的，脾虛就沒辦法排水，便會造成「脾虛濕阻」。

中醫師鄭伊倫指出，「脾虛濕阻」的人通常下半身較肥胖，有下半身水腫狀況，並常合併有一些腸胃道問題（如：不想大便、吃生冷食物就拉肚子），這是因為有太多痰濕、水濕卡在消化器官，造成腸胃道以下有比較多的堆積，而「脾虛濕阻」通常是因為以下原因造成的：

  • 長期久坐、不想動
  • 體質偏濕冷又吃較多生冷的食物

後天體質2－胃熱濕阻　食量大、皮膚易出油長痘痘

「胃」在中醫的偏性較特別，與虛或實無關，而是與熱有關，當人胃有熱時，會覺得無法滿足、填滿胃，也就是所謂的「胃熱濕阻」體質。中醫師鄭伊倫提到，「胃熱濕阻」的人食量大，較容易吃很多而肥胖，而「胃熱濕阻」通常是因為以下原因造成的：

  • 吃較多重口味、精緻澱粉類食物
  • 無法克制自己飲食，吃太多東西
而這些飲食習慣會造成胃的容積越來越大，也較容易有一些火氣在胃裡面產生，因而導致惡性循環，想要吃更多的東西去消耗火氣。

中醫師鄭伊倫指出，這類病人常有大便較黏、排便上不乾淨的情況，或是因為熱過多消耗腸胃道的水分導致便祕、大便如羊便便等，此外，皮膚也較容易出油、長痘痘。

後天體質3－肝鬱氣滯　常見壓力型肥胖

「肝」在中醫上是一個推動氣的主要器官，而壓力的調控也與肝氣有關。中醫師鄭伊倫表示，「肝鬱氣滯」體質常會導致壓力型肥胖，原因包含以下：

  • 求學、工作、家庭等問題，造成壓力、情緒影響
  • 面對壓力時，常以吃甜食、炸雞、大餐等作為舒緩的窗口
這類體質的人常常有情緒、壓力問題，而壓力來了就暴飲暴食，壓力退了又會自責自己怎麼吃這麼多，因而沮喪、不吃東西，所以這類病人通常體重會呈現非常劇烈的波動。

此外，中醫師鄭伊倫提到，「肝鬱氣滯」的肥胖病人，可能也會伴隨一些月經問題，有月經不規則、特別不適的經前症候群（如：容易煩躁、胸部脹或痛等）等情況，甚至月經來前有全身性不舒服的問題。

後天體質4－氣血兩虛　虛胖型體型

至於「氣血兩虛」體質的人，通常體型會比較偏向虛胖型。中醫師鄭伊倫表示，氣血兩虛的狀況比較像是長期消耗過後的一個情形，造成這類體質的原因包含：

  • 不活動、不運動
  • 久坐、久臥
中醫說「久坐傷肉、久臥傷氣」，當人不運動久了，氣血、循環狀況會慢慢變差，氣血的儲量慢慢變少，等年紀大了到中年以後，就會開始覺得自己體力跟不上、衰退很快。

中醫師鄭伊倫提到，以現代的角度來看，就是運動量越少，基礎代謝也慢慢下降的概念，當人年紀越來越大，代謝下降再加上基礎的消耗量下降，整個人就會呈現一種低速運轉的狀態，只要驅動身體去做事，就會覺得特別累、喘。

中醫師表示，「氣血兩虛」體質的肥胖病人看起來是很虛弱的胖，而且臉色較蒼白，容易有頭暈、心悸的狀況，一點點活動，像是爬個樓梯、斜坡就覺得很喘。

體質並非單一不變　會有變化、混合性狀況

肥胖有先天因素造成，也有後天因素影響，容易造成肥胖的體質可簡單分為上述5種。不過，中醫師鄭伊倫提醒，每個人的體質不一定只有單一一種，有可能會有混合性的狀況，需要經由中醫師評估，再針對不同狀況進行調理。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58173

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