【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（上）　認識5種肥胖體質！

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先天體質－陽虛水泛 與「腎」有關先天肥胖體質主要與內分泌遺傳性問題有關，其中「腎」與此較有關聯。中醫師鄭伊倫表示，腎是人天生的動力來源，它有如馬達可以提供身體驅動力，去驅動身高成長、生殖系統發展，以及青春期轉骨等作用。
而腎陽虛的人先天驅動功能較差，天生代謝功能也較差，循環、代謝功能不好的情況下，廢物排出狀況不佳，而血糖、血脂等也會囤積在身體裡。此外，腎陽虛的人可能也容易有些長期疾病、遺傳性疾病，進而造成內分泌失調等問題。
中醫師鄭伊倫指出，在中醫上這類病人屬於「陽虛水泛」的肥胖體質，有這種體質的人通常臉色暗沉，且特別容易怕冷、有腰痠等問題，會有「痰濕」積在身體裡
體質受後天影響 3因素導致後天肥胖體質而體質其實會隨著年紀、環境變化、生活習慣、運動習慣、飲食習慣等轉變。中醫師鄭伊倫表示，肥胖體質不只有先天的部分，有些人本來是健康的，也會因為某些問題造成體質偏差導致肥胖，而後天改變、肥胖的因素可簡單分為以下3項：
- 飲食
- 「飲食不節」：吃東西沒有節制
- 飲食多「高粱厚味」：吃較多精緻澱粉、重鹹、辛辣的重口味食物
- 情緒、壓力
- 工作環境、生活環境、家庭因素等，造成情緒問題、長期壓抑而影響體質
- 面對壓力、情緒時會暴飲暴食，以「吃」為舒緩窗口
- 運動
- 不喜歡運動、長期不運動者，身體動能不足
- 「久坐傷肉」：長期坐著，越坐越覺得肉都鬆鬆垮垮的、越來越沒力
- 「久臥傷氣」：喜歡躺著，躺久了傷身體的氣，越躺越累
後天體質1－脾虛濕阻 常見下半身肥胖「脾」在中醫來講，有偏向消化、調理水分的功能，中醫師鄭伊倫表示，中醫所說的「運化水谷、水濕」就是指消化並把水排掉的動作，而這個部分是「脾」負責的，脾虛就沒辦法排水，便會造成「脾虛濕阻」。
中醫師鄭伊倫指出，「脾虛濕阻」的人通常下半身較肥胖，有下半身水腫狀況，並常合併有一些腸胃道問題（如：不想大便、吃生冷食物就拉肚子），這是因為有太多痰濕、水濕卡在消化器官，造成腸胃道以下有比較多的堆積，而「脾虛濕阻」通常是因為以下原因造成的：
- 長期久坐、不想動
- 體質偏濕冷又吃較多生冷的食物
後天體質2－胃熱濕阻 食量大、皮膚易出油長痘痘「胃」在中醫的偏性較特別，與虛或實無關，而是與熱有關，當人胃有熱時，會覺得無法滿足、填滿胃，也就是所謂的「胃熱濕阻」體質。中醫師鄭伊倫提到，「胃熱濕阻」的人食量大，較容易吃很多而肥胖，而「胃熱濕阻」通常是因為以下原因造成的：
- 吃較多重口味、精緻澱粉類食物
- 無法克制自己飲食，吃太多東西
中醫師鄭伊倫指出，這類病人常有大便較黏、排便上不乾淨的情況，或是因為熱過多消耗腸胃道的水分導致便祕、大便如羊便便等，此外，皮膚也較容易出油、長痘痘。
後天體質3－肝鬱氣滯 常見壓力型肥胖「肝」在中醫上是一個推動氣的主要器官，而壓力的調控也與肝氣有關。中醫師鄭伊倫表示，「肝鬱氣滯」體質常會導致壓力型肥胖，原因包含以下：
- 求學、工作、家庭等問題，造成壓力、情緒影響
- 面對壓力時，常以吃甜食、炸雞、大餐等作為舒緩的窗口
此外，中醫師鄭伊倫提到，「肝鬱氣滯」的肥胖病人，可能也會伴隨一些月經問題，有月經不規則、特別不適的經前症候群（如：容易煩躁、胸部脹或痛等）等情況，甚至月經來前有全身性不舒服的問題。
後天體質4－氣血兩虛 虛胖型體型至於「氣血兩虛」體質的人，通常體型會比較偏向虛胖型。中醫師鄭伊倫表示，氣血兩虛的狀況比較像是長期消耗過後的一個情形，造成這類體質的原因包含：
- 不活動、不運動
- 久坐、久臥
中醫師鄭伊倫提到，以現代的角度來看，就是運動量越少，基礎代謝也慢慢下降的概念，當人年紀越來越大，代謝下降再加上基礎的消耗量下降，整個人就會呈現一種低速運轉的狀態，只要驅動身體去做事，就會覺得特別累、喘。
中醫師表示，「氣血兩虛」體質的肥胖病人看起來是很虛弱的胖，而且臉色較蒼白，容易有頭暈、心悸的狀況，一點點活動，像是爬個樓梯、斜坡就覺得很喘。
體質並非單一不變 會有變化、混合性狀況肥胖有先天因素造成，也有後天因素影響，容易造成肥胖的體質可簡單分為上述5種。不過，中醫師鄭伊倫提醒，每個人的體質不一定只有單一一種，有可能會有混合性的狀況，需要經由中醫師評估，再針對不同狀況進行調理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58173
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