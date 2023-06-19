赴台大演講！學生辣批迴避九二共識　侯友宜：依照憲法讓兩岸穩定

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另一名學生提問說，前年10月蔡英文提出「四個堅持」，其中最重要是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不認同的話要如何修正，回應台灣整體民意期待？
侯友宜回應，對中華民國來說，如何維護國家利益遠超一切，這才是他們所要做的，美國是台灣長期同盟好友，要繼續保持親密大家站在一起，除讓民主更自由以外，最主要是台海關係如何更和平、穩定？不要因本身或大陸關係而引起台海危機，中美台關係在這次台灣領導人選舉就扮演關鍵角色，而他一定按照中華民國憲法，讓兩岸穩定下來，從對話與交流務實去做。
侯友宜提到，1993年他到大陸去開始有接觸，用對話交流實務促成兩岸合作打擊犯罪及司法互助，直到前總統馬英九時代才簽了相關合約。
侯友宜強調，雖有時候沒有合約，但只要誠懇、務實，以對等、尊嚴、友善態度就可交往，中華民國憲法是最基本架構，《兩岸人民關係條例》是人民該遵守法律，隨時代環境如何改變，所有問題都要在此之下促成所有台灣共識，與大陸實際往來。
至於蔡英文提出「四個堅持」，侯友宜則直言，他也講「四個堅持」，包括中華民國憲法維護、民主自由的堅持、人民福祉的堅持與兩岸和平穩定的堅持，「這一點蔡英文不敢講出來我敢說」，兩岸和平穩定才是這個堅持內的關鍵點，這也是蔡英文所沒說的。