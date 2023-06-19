要還教保員清白！即起停止餵藥行為　幼教總會：獲社會尊重再恢復

赴台大演講！學生辣批迴避九二共識　侯友宜：依照憲法讓兩岸穩定

▲台大「校園總統馬拉松」活動今晚間舉行，有學生指侯友宜迴避九二共識，未來與中國有何對話框架？侯友宜說，維護國家利益超過一切，會按照中華民國憲法讓兩岸穩定。。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.19）
▲台大「校園總統馬拉松」活動今晚間舉行，有學生指侯友宜迴避九二共識，未來與中國有何對話框架？侯友宜說，維護國家利益超過一切，會按照中華民國憲法讓兩岸穩定。。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.19）

記者翁子竣／台北報導

台大政治系學會、亞太青年協會今（19）日舉辦「校園總統馬拉松」活動，國民黨2024總統參選人侯友宜受邀出席。在問答環節中，有學生直指侯友宜迴避九二共識，未來與中國有何對話框架？更有學生提到總統蔡英文曾拋「四個堅持」，若不認同要如何修正？對此，侯友宜回應，維護國家利益超過一切，會按照中華民國憲法讓兩岸穩定。侯強調，他也講「四個堅持」，最重要的是兩岸和平穩定，這一點蔡英文不敢講。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「校園總統馬拉松」活動今晚在台大醫院國際會議中心舉行，有學生向侯友宜提問，在台灣主體意識增加反對一個中國前提下，如何提出讓台灣與中國當局同時接受兩岸論述？該學生也直言，不斷迴避九二共識，也未提出清楚主張，未來跟中國對話框架是什麼？目前模糊兩岸論述，如何讓美國及民主陣營信任台灣？

另一名學生提問說，前年10月蔡英文提出「四個堅持」，其中最重要是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不認同的話要如何修正，回應台灣整體民意期待？

侯友宜回應，對中華民國來說，如何維護國家利益遠超一切，這才是他們所要做的，美國是台灣長期同盟好友，要繼續保持親密大家站在一起，除讓民主更自由以外，最主要是台海關係如何更和平、穩定？不要因本身或大陸關係而引起台海危機，中美台關係在這次台灣領導人選舉就扮演關鍵角色，而他一定按照中華民國憲法，讓兩岸穩定下來，從對話與交流務實去做。

侯友宜提到，1993年他到大陸去開始有接觸，用對話交流實務促成兩岸合作打擊犯罪及司法互助，直到前總統馬英九時代才簽了相關合約。

侯友宜強調，雖有時候沒有合約，但只要誠懇、務實，以對等、尊嚴、友善態度就可交往，中華民國憲法是最基本架構，《兩岸人民關係條例》是人民該遵守法律，隨時代環境如何改變，所有問題都要在此之下促成所有台灣共識，與大陸實際往來。

至於蔡英文提出「四個堅持」，侯友宜則直言，他也講「四個堅持」，包括中華民國憲法維護、民主自由的堅持、人民福祉的堅持與兩岸和平穩定的堅持，「這一點蔡英文不敢講出來我敢說」，兩岸和平穩定才是這個堅持內的關鍵點，這也是蔡英文所沒說的。 


台大演講拋四大國政方針　侯友宜喊「我有一個夢」：青年遠離戰場

國民黨徵召侯友宜滿月！各家民調結果總整理　侯支持度慘跌還墊底

記取政大教訓　侯友宜今晚赴台大演講與學生「直球對決」

選戰如球賽最後逆轉？侯友宜引布袋戲名言「世事如棋、乾坤莫測」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀