一度強調中國在台海的「挑釁行為」　布林肯與習近平談了什麼？

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根據《BBC》、《彭博社》等外媒，布林肯提到自己的任務是前往中國進行「溝通」，包含他們同意與不同意的領域都有提到。他還表示雙方就全球事務進行了「激烈對話」，其中包含俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，但布林肯重提「與中國的競爭不應演變成衝突」。
在地緣政治與區域局勢方面，布林肯提到自己除了呼籲中國「幫助烏克蘭實現公正和平」外，他也提到要求中國不要提供軍事援助給予俄羅斯，同時補充稱美方仍然擔心中國的民營企業可能私下正在提供援助；他也和習主席討論了北韓當今局勢，「世界各國都希望北韓採取負責任的行動——包含停止發射導彈」。
在台海局勢上，布林肯重申了美國長期的「一個中國政策」並未改變，布林肯明確表示美國無意改變現狀，「我們並未支持台灣獨立」，但他也對中國屢屢在台海發動軍事挑釁的行為向習近平本人傳達了擔憂；布林肯解釋全球有七成半導體出口是在台灣製造、每天有半數的商業貨櫃運輸途經台海，他警告若台灣發生戰爭危機，那麼將很有可能引發一場衝擊整個世界的經濟危機。
此外，布林肯也點出北京官方在新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，以及合成鴉片類藥物與芬太尼原料的問題。他向在場媒體表示，芬太尼與藥物成癮問題如今成為美國18-49歲民眾的頭號殺手，並稱其生產和銷售將對美國產生危機，中美正在協商成立工作小組，以便切斷這個助長危機的藥物流動。
經濟方面，布林肯在會上表明美國會繼續捍衛自身利益，又稱美國清楚了解中國構成的挑戰，但強調美國目的並非阻礙中國經濟發展。他說中國的經濟成功也使美國受益，但某些特定技術仍須受保護防範，藉此才能保護國家安全。
總結這次會面，布林肯坦言他承認美中關係並不穩定，而穩定雙邊關係至關重要。他稱透過本次訪問將使中美回到更開放的溝通管道，強調要稱關係有所進展很難，並不是一次訪問就能達到的結果，但他期盼兩國會有更好的溝通，也稱未來數週美國預計將會增加與中國往來的直航航班，高級官員也會陸續前往中國，同時歡迎中方更多官員訪問美國。