足球國際賽／戲劇性逆轉！林明偉致勝一擊 中華隊3：2勝菲律賓
中華男足於2023國際男子足球積分友誼賽，今(19日)在客場迎戰菲律賓，複製前一場的高抗壓性，本場比賽再度上演逆轉秀，並靠著下半場第88分鐘，替補上陣的林明偉踢進致勝球，終場中華隊3：2獲勝，主帥懷特回歸後仍維持不敗，戰績1勝1和。
記者廖聿偉/綜合報導
上週五在高雄田徑場舉辦的國際友誼賽，中華隊也是在下半場扳平戰局，此役上演同樣的劇本，從領先到落後再追平，只是本場加碼一記致勝球，在客場揚威。
中華男足僅花了2分鐘，就靠著吳彥澍的自由球率先破網，但菲律賓攻勢也來得很快，第11分鐘就獲得12碼，Mike Ott順利踢進，雙方戰成1平。現場雨勢不斷，菲律賓在上半場第39分鐘再進一球，取得2：1領先。
下半場則看中華隊表演，第58分鐘，游耀興接到王建明的助攻，將球送進對方大門雙方再度平手。中華隊氣勢大振，且不以逼和就滿足，下半場第88分鐘攻勢再起，替補上陣的林明偉從球門左側起腳射門，踢進中華隊的第3球，全隊欣喜若狂，在客場取得二連勝。
值得一提的是，教頭懷特繼續施展魔法，他離開台灣之前曾率領台灣拿下七連勝，如今回歸後2場比賽仍保持不敗。