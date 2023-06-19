民調墊底傳棄保？侯友宜引《灌籃高手》名言：現在放棄就結束了
2024總統選舉激鬥，國民黨總統參選人侯友宜今（19）日受邀出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦「校園總統馬拉松」活動。據最新民調顯示，侯友宜支持度暫居下風，屢屢引發棄保風聲。侯在學生問答環節中回應，比賽才剛開始，甚至只是熱身，他更引用知名動漫《灌籃高手》角色安西教練名言「現在放棄，比賽就結束了」，而他絕對不會放棄。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜今受邀出席「校園總統馬拉松」活動，並與在場學生進行問答互動。有學生提問，民調討論棄保問題，非綠選民是選民中關鍵族群，而鴻海創辦人郭台銘在媒體一直曝光，如身處牛棚暖身中，相較民眾黨參選人柯文哲與郭台銘有何最大優勢與區別？
侯友宜反問在場學生，去年台北市長選舉三腳督有人投票棄保？三人去年競賽並沒有棄保，每一個選擇都是個人智慧選擇，他們都給予尊重。
侯友宜強調，比賽剛剛才開始 ，甚至是在熱身階段，才剛開始最後才能知道勝負，候選人就像跑馬拉松，要有堅持力、耐力跟毅力戰到最後。侯並引用灌籃高手安西教練名言「現在放棄，比賽就結束了」，而他絕對堅持到最後一刻。
最後，侯友宜也提到與兩位總統參選人差別，他表示自己是從基層一步一腳印歷練上來，經過所有人民、長官肯定才有今天，他並非橫空出世，而是從最基層到市長，沒有一個職位跳過，完全跟人民站在一起，也了解人民想要什麼，大小事他都可以親力親為解決，就像解決50年沒變的塭仔圳，垃圾山30年沒人敢做而他做了，就是因為有魄力，該做就做絕不讓步。