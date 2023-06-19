【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（下）　5種肥胖體質如何調理、減肥？

我是廣告 請繼續往下閱讀
5種減肥體質 如何使用中藥調理？民眾若有肥胖問題想尋求中醫藥物治療，中醫師鄭伊倫表示，中醫師會先對病人進行評估，再針對不同體質使用不同的藥物調理，以下是針對5種肥胖體質的藥物調理方法：
- 「陽虛水泛」體質
- 特徵：腎虛、代謝循環功能不好、臉色黯沉、怕冷
- 藥物治療：中醫會使用偏溫暖的代謝藥，這些代謝藥通常有些強心的功能，會讓病人有身體較熱、較不怕冷，或較有體力的感覺。
- 「脾虛濕阻」體質
- 特徵：脾虛、下半身肥胖、下半身水腫
- 藥物治療：用藥調理脾胃功能，並使用利水的藥物，讓身體過多的水分藉由排尿、排汗等方式排出。
- 「胃熱濕阻」體質
- 特徵：胃熱、有火氣、排便問題（如：便秘、大便較黏）、皮膚出油、痘痘
- 藥物治療：使用抑制食慾、清除火氣、增加排便的藥，而藉由排便也可排掉火氣，避免病人一直想吃東西。
- 「肝鬱氣滯」體質
- 特徵：有壓力、情緒問題、報復性進食的情況
- 藥物治療：使用疏肝或安神的藥物去做處理，調節壓力使其情緒較平穩，在面對壓力變化時較舒適，也不會因此報復性進食。
- 「氣血兩虛」體質
- 特徵：氣血儲量變少、循環代謝下降、易喘、易累、臉色蒼白、有頭暈、心悸等問題
- 藥物治療：補氣血，並使用較偏溫暖的代謝藥物，藥物有強心功能，病人會較有體力的感覺
中藥調理 VS. 埋線、針灸 治療有何不同？除了中藥調理體質外，也有埋線、針灸等減重方法。中醫師鄭伊倫提到，埋線、針灸等，對身體來說是一個外來物的入侵，此時身體會驅動一些類似免疫功能的反應，以埋線為例，身體為了消化埋入的線，會順便消化掉周邊的一些脂肪。
因此，在進行埋線、針灸等治療時，中醫師會選擇脂肪較厚、較多的地方，以及能抑制食慾、利水消腫、增強代謝等減肥相關的穴道，進行治療。不過，中醫師鄭伊倫表示，埋線、針灸等比較屬於局部性雕塑，而且脂肪有可能會回填到埋線或針灸的地方。
中醫師鄭伊倫提到，如果是屬於全身型肥胖的病人，在治療上會建議先用中藥調理體質、降低一些體內脂肪後，再進行針灸、埋線等局部雕塑。
3生活習慣應注意 長期維持、養成才可控制體重不過除了藥物、埋線、針灸等治療方式外，飲食、運動等習慣也要注意。中醫師鄭伊倫表示，中醫跟西醫看法一樣，認為飲食在體重影響佔7－8成，運動佔2－3成，體質調整這部分中醫師可以做處理，但以下3部分就要靠病人自己回去做功課：
- 飲水：
- 飲食：
- 運動：
中醫師鄭伊倫提醒，減重是一個長期的習慣養成，而不是單次的處理、治療，或是減重成功後就能再也不管的事，因為一旦放縱就會回到原本的狀態，因此民眾可依上述建議，計畫適合自己的減肥方式，養成一個習慣的生活模式、飲食模式做長期的維持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58193
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw