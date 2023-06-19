星巴克買一送一限今天！星冰樂第二杯半價　8家手搖飲優惠懶人包

【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（下）　5種肥胖體質如何調理、減肥？

【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（下）　5種肥胖體質如何調理、減肥？
【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（下）　5種肥胖體質如何調理、減肥？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】中醫認為肥胖與體質有關，其中有5種體質是常見的肥胖體質，包含先天因素造成的「陽虛水泛」體質，以及後天因素導致的「脾虛濕阻」、「胃熱濕阻」、「肝鬱氣滯」、「氣血兩虛」體質。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾若想藉由中醫減肥，可透過藥物、埋線、針灸等方式進行體質調理、減重，此外飲食、飲水、運動也要注意。不同治療方法有哪些減肥功效？不同體質該如何調理、減重？，台北醫院中醫科鄭伊倫醫師一一告訴你。

5種減肥體質　如何使用中藥調理？

民眾若有肥胖問題想尋求中醫藥物治療，中醫師鄭伊倫表示，中醫師會先對病人進行評估，再針對不同體質使用不同的藥物調理，以下是針對5種肥胖體質的藥物調理方法：

  1. 「陽虛水泛」體質
  • 特徵：腎虛、代謝循環功能不好、臉色黯沉、怕冷
  • 藥物治療：中醫會使用偏溫暖的代謝藥，這些代謝藥通常有些強心的功能，會讓病人有身體較熱、較不怕冷，或較有體力的感覺。
  1. 「脾虛濕阻」體質
  • 特徵：脾虛、下半身肥胖、下半身水腫
  • 藥物治療：用藥調理脾胃功能，並使用利水的藥物，讓身體過多的水分藉由排尿、排汗等方式排出。
  1. 「胃熱濕阻」體質
  • 特徵：胃熱、有火氣、排便問題（如：便秘、大便較黏）、皮膚出油、痘痘
  • 藥物治療：使用抑制食慾、清除火氣、增加排便的藥，而藉由排便也可排掉火氣，避免病人一直想吃東西。
  1. 「肝鬱氣滯」體質
  • 特徵：有壓力、情緒問題、報復性進食的情況
  • 藥物治療：使用疏肝或安神的藥物去做處理，調節壓力使其情緒較平穩，在面對壓力變化時較舒適，也不會因此報復性進食。
  1. 「氣血兩虛」體質
  • 特徵：氣血儲量變少、循環代謝下降、易喘、易累、臉色蒼白、有頭暈、心悸等問題
  • 藥物治療：補氣血，並使用較偏溫暖的代謝藥物，藥物有強心功能，病人會較有體力的感覺
中醫師鄭伊倫提到，有些病人不需要特別加強代謝的部分，單純使用中藥調整體質，將體質調整回來就會自己慢慢變瘦，但有些人減重會有「卡關」的情況，這時可能就會加強一些代謝藥，增強心臟、內分泌代謝功能。

中藥調理 VS. 埋線、針灸　治療有何不同？

除了中藥調理體質外，也有埋線、針灸等減重方法。中醫師鄭伊倫提到，埋線、針灸等，對身體來說是一個外來物的入侵，此時身體會驅動一些類似免疫功能的反應，以埋線為例，身體為了消化埋入的線，會順便消化掉周邊的一些脂肪。

因此，在進行埋線、針灸等治療時，中醫師會選擇脂肪較厚、較多的地方，以及能抑制食慾、利水消腫、增強代謝等減肥相關的穴道，進行治療。不過，中醫師鄭伊倫表示，埋線、針灸等比較屬於局部性雕塑，而且脂肪有可能會回填到埋線或針灸的地方。

中醫師鄭伊倫提到，如果是屬於全身型肥胖的病人，在治療上會建議先用中藥調理體質、降低一些體內脂肪後，再進行針灸、埋線等局部雕塑。

3生活習慣應注意　長期維持、養成才可控制體重

不過除了藥物、埋線、針灸等治療方式外，飲食、運動等習慣也要注意。中醫師鄭伊倫表示，中醫跟西醫看法一樣，認為飲食在體重影響佔7－8成，運動佔2－3成，體質調整這部分中醫師可以做處理，但以下3部分就要靠病人自己回去做功課：

  1. 飲水：
中醫師認為體內累積的脂肪，需靠水、尿液等代謝排出。一般建議一天水量至少要喝足體重的30倍，夏天流汗較多建議要喝足體重的40倍，如：60公斤的人，需喝1800－2400c.c.。不過，水量還是須依個人健康、疾病狀況評估調整。

  1. 飲食：
計算基礎代謝量、活動量，調控飲食、記錄自己吃的東西，必須戒掉精緻澱粉、糖、高油脂、烤辣炸等食物。如果NG戒除有困難，可在1週設定2天放縱日，其他時間則須維持原型食物的飲食方式。

  1. 運動：
如果減肥有卡關的情形，可以開始做一些運動。建議不要做單一運動，應選一個有氧運動，一個肌肉訓練運動，採交叉訓練的方式，因為有氧運動可以提高心肺功能、加強代謝，肌肉訓練可以避免減重過程中的肌肉流失。

中醫師鄭伊倫提醒，減重是一個長期的習慣養成，而不是單次的處理、治療，或是減重成功後就能再也不管的事，因為一旦放縱就會回到原本的狀態，因此民眾可依上述建議，計畫適合自己的減肥方式，養成一個習慣的生活模式、飲食模式做長期的維持。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58193

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

【減重專輯】從中醫了解肥胖、減重（上）　認識5種肥胖體質！

新手爸媽「最常問這3問題」！　一通免付費關懷諮詢專線馬上解答

台灣每3天新增 1 位漸凍症！藥物負擔、照顧都是考驗　真實處境曝

HIV抗病毒藥釀洗腎？原來是不明草藥惹禍！醫指護腎３關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀