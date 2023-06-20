明明都是「開花舞」！食人花vs.太陽花 兩隻柴犬的反差對決
南韓女團BLACKPINK成員Jisoo推出主打歌《꽃FLOWER》，掀起「開花舞」全球跟拍潮。無獨有偶，有兩位柴犬飼主都跟風拍了「開花舞」，不過兩位主角柴犬，簡直就是天使與魔鬼的代表，一柴在花兒綻放瞬間放送大大燦爛笑容，另柴則是超殺眼神加撕牙裂嘴，猶如「太陽花」與「食人花」對決，反差超大。
記者徐銘穗/綜合報導
「太陽花」版柴犬開花舞影片上傳IG兩個月已累積1877萬次觀看，讓網友瞬間融化，大呼「開花那一段，狗狗也跟著吐舌頭了，太可愛了！」、「樂開了花，狗狗很配合啊」、「怎麼可以笑得那麼燦爛」、「狗哥說：老子這麼賣力，今晚一定要加餐給我吃」。
而「食人花」版柴犬開花舞則是由「本丸」主人上傳至臉書「柴犬大學 下課10分鐘」社團，影片中只見主人雙手輕輕遮蓋在本丸的臉邊，張開的瞬間，本丸從原本淡定的眼神，瞬間氣噗噗的露出牙齦，隨著飼主的手部移動，牠卻撕牙裂嘴地，表情十分猙獰，讓主人笑翻貼出影片並寫道，「跟風拍了開花舞，沒想到本丸變成食人花，超氣的！！還氣到鼻孔冒泡泡咧！」
網友看完紛紛笑說，「好可怕的畫面XD」、「另一種版本的開花舞」、「爆氣，牙齦牙起來」、「主人的手還在嗎」、「哇！真的好氣氣」、「好像食人花」、「生氣到鼻子冒泡泡XD」、「本來沒注意到泡泡」、「這個不怕下一秒手指頭不見嗎」、「笑死， 因為這首歌好多狗狗都被玩壞了」。