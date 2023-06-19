徐乃麟遭爆「對女製片泡湯性騷擾」！本人急發聲明 親曝錄影經過
演藝圈「MeToo性騷擾」風波延燒，繼許傑輝、黃子佼、宥勝後，今（19）日再度傳出有位女製片爆料，在綠島出外景時遭到某位「姓徐」的一線主持人性騷擾，引發揣測。對此，被影射的徐乃麟則回應，「這輩子就只有30多年前去過綠島一次」，並說明整個錄影過程很順利。
記者詹鎰睿/台北報導
據了解，臉書一名聲稱是製片的女網友發文爆料，大學剛畢業就在某間知名影視製作公司擔任腳本撰寫，有次到綠島工作出差時，與「一線大牌」、「姓徐」的主持人討論腳本，雙方也聊了很多故事。該名女網友指出，對方趁著晚上泡溫泉、以及在小巴士上面對她性騷擾。
針對被影射性騷擾一事，徐乃麟回應未承認也未否認，他說：「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」
※【NOWnews 今日新聞
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