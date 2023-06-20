歐洲氣溫比工業化前高攝氏2.3度　全球暖化速度最快

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歐洲大陸自1980年代以來暖化速度是全球均值的兩倍，去年更經歷史上最熱的夏天，其中法國、德國義大利、葡萄牙、西班牙和英國去年都創下最熱的一年紀錄。
全球自1980年代中期以來，溫度平均升高近攝氏1.2度，導致毀滅性的一連串極端天氣，包括部分地區更強烈的熱浪、更嚴重的乾旱，以及上升的海平面造成更猛烈的風暴。
最弱勢族群和世上最貧窮的國家受創最深，但在造成氣溫升高的化石燃料排放方面，他們幾乎沒有份。
不過，世界各地面臨的衝擊越來越嚴重，北半球和極區附近暖化速度尤其快速。
世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，歐洲高溫「導致嚴重和廣泛的旱象加劇，引發猛烈的野火造成被燒毀的土地面積創下第二大紀錄，以及導致數以千計和高溫有關的超額死亡」。
上述組織公布的「2022歐洲氣候狀態報告」（State of the Climate in Europe 2022）顯示，歐洲大陸從1991年到2021年的30年間，氣溫升高了攝氏1.5度。
報告中表示，去年嚴重的高溫奪走了1萬6000多條人命，而極端天氣和極端氣候釀成的20億美元災損中，洪水和風暴占多數。
哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（Carlo Buontempo）在報告中表示：「不幸的是，不能將此視為一次性事件或氣候異常。」
「我們目前對氣候系統及其演變的了解告訴我們，這類事件已成為模式的一部分，使整個地區的極端熱壓力事件更加頻繁和劇烈。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1120619