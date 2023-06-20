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提升打詐偵察量能！政院：明年度編預算聘檢察官助理

▲劍青檢改舉行打詐實務與防詐策進研討會。行政院政務委員羅秉成19日說，法務部編列近3.5億元預算，提升懲詐的軟硬體設備；集中資源及偵查量能的「檢察官助理」，明年也會編列相關預算。（圖／記者陳威叡攝，2023.05.11）
▲劍青檢改舉行打詐實務與防詐策進研討會。行政院政務委員羅秉成19日說，法務部編列近3.5億元預算，提升懲詐的軟硬體設備；集中資源及偵查量能的「檢察官助理」，明年也會編列相關預算。（圖／記者陳威叡攝，2023.05.11）

中央社

（中央社記者陳俊華台北19日電）劍青檢改舉行打詐實務與防詐策進研討會。行政院政務委員羅秉成19日說，法務部編列近3.5億元預算，提升懲詐的軟硬體設備；集中資源及偵查量能的「檢察官助理」，明年也會編列相關預算。

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行政院晚間透過新聞稿表示，針對「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」17日探討前線檢察官就當前詐騙案件的人頭帳戶、警方重複移送、網銀洗錢、門號簡訊、電子支付、第三方支付、個人幣商、個資外洩等亂象，提出策進建言，行政院非常重視。

羅秉成指出，今年是政府全面打擊詐欺犯罪重要的一年，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，就是要繼續加強量能，做到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標，務實打擊詐騙，保護民眾生命財產的安全。

羅秉成表示，政府在技術面加強投資廣告下架、攔阻境外詐騙電話及惡意簡訊；在法制面推動「打詐5法」，組織面如行政院「打詐辦公室」、台高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，警政署「北中南打詐工作站」，調查局「北中南打詐防制中心」等。

羅秉成說，就「打詐綱領1.5」，法務部在懲詐面向，今年新增編列預算新台幣3億4655萬元，除包含用以提升懲詐的軟硬體設備，增進辦案效率，對於基層檢察官案件負荷超載，也聘請協助檢察官偵查輔助人力，以疏減案源；集中資源及偵查量能的「檢察官助理」，在明年也會編列相關預算。

羅秉成表示，對於第一線偵辦案件檢察官，在偵查中所發覺政府部門管理事項、公私部門行政協力防制事項，以及研討會中檢察官所提數據資料，行政院都有密切掌握，也會持續將議題盤整分類，依部會權責一一檢視、廣納建言，研議改善措施。

羅秉成說，行政院將協調有關部會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關議題，進行專案討論。

行政院指出，感謝最高檢察署、劍青檢改、經濟刑法學會共同舉辦研討會，邀請許多優秀又有辦案熱情的前線作戰檢察官交流及分享打詐經驗，期盼中央與地方、政府與民間能夠持續攜手合作，共同精進打詐作為。（編輯：張均懋）1120619

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