聯合國專員人權理事會致詞　抨擊數國扼殺公民社會

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圖克在人權理事會新會期開幕致詞時，對於那些與聯合國合作、試圖為其國內侵權行為敲響警鐘的人們遭受攻擊，表達了格外的關切。
圖克未提及特定國家，但表示他的擔憂包含聯合國人權理事會47個會員國中一些國家的行為。
人權理事會成員中國，是一再被人權團體和非政府組織指控從事恫嚇和報復的國家之一。
圖克表示：「攻擊與聯合國合作的人，是一種尤為陰險的不合作手段，並可能在整個公民空間（civic space）產生寒蟬效應。」
他指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）過去13年發表了13篇關於恫嚇與報復的報告，其中包含在77個國家發生的700起案例或事件。
圖克說，2022年的報告「包含在42個國家發生事件的指控」，「其中12國為人權理事會成員國」。
然而，圖克警告，這份關於報復行為的年度報告，「所提供的尚不是整個情況的全貌」。
圖克表示：「當對於公民社會的恫嚇與壓迫如此強烈，以至於人們根本不敢冒險與國際機構合作，我們就不會收到關於報復行為的通報，因為沒有人敢與我們互動。」
聯合國人權理事會主席巴萊克（Vaclav Balek）上週告訴媒體記者，他最近處理了兩起涉及報復的案例，但未提供更多細節。
今天稍早，巴萊克告訴人權理事會成員國，他不會在為期4週的會期容忍這樣的行為。
巴萊克表示：「公民社會國家人權機構代表的積極參與，是人權理事會的基礎之一。」
巴萊克強調：「作為主席，我會持續追蹤所有曾與人權理事會、其機制和其程序合作過的個人或團體，遭到報復與恫嚇的指控。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1120619