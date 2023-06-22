全明星辯論會／台版《奇葩說》比脫口秀更精采、比炎上更暖心

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說話本來就是一門藝術，何況是辯論不是挖苦、揶揄，而是要說服人！即使說的話未必是自己的立場，在辯論時只要選擇了持方，無論與內心想法是否相左，都要言之有物、訴之有理，生性節儉的侯昌明，在辯論生活富裕重要還是作品流傳百世更重要，依舊得做出違心之論，大談人生理想之必要，說得頭頭是道。
這18位選手來自各個領域，有脫口秀演員凱莉、賀瓏、綜藝人黃豪平、陳大天、楊昇達、侯昌明、蘿莉塔，星二代徐新洋、演員馬力歐、阿喜、昔日主播朱琦郁、吳怡霈、網紅「這群人」的木星、董仔、關韶文，啦啦隊成員倪暄、甚至有饒舌歌手莫宰羊與澳洲長大的陳芳語，不僅擅長項目差異大，年齡差異也頗大，卻是這樣的多元背景，成就了一齣饒富趣味的辯論秀。
製作單位刻意穿插表達能力不同的成員，組成黑白兩隊，陳芳語甚至表明起初不想要馬力歐在自己隊上，因為邏輯不太相同，沒想到資深藝人果然薑是老的辣，侯昌明與馬力歐頂住龐大壓力，實際表現並不差。
而擁有輔仁大學西班牙文研究所學歷的蘿莉塔，更是挺著孕肚聲嘶力竭，在辯論台上大鳴大放，以特殊論點讓人眼睛為之一亮。被主持人陶晶瑩封為「辯論界周星馳」的楊昇達，無厘頭幽默讓觀眾絕倒，甚至被他奇妙論述方式莫名說服，原來通告咖不是只會插科打諢，也能言之有物。
比賽好看的地方，除了論點表達的連貫性、說服力，還有各種極具個人魅力的表達方式，屢屢拋出18禁話題的凱莉，靈敏反應及超乎尺度的言論，令人為之絕倒，選手們還穿著新娘禮服、主播套裝上場辯論，為節目增添色彩，花招百出的方式要贏得辯論，也要收獲掌聲與笑聲。
網友質疑腳本真的是藝人自己寫的嗎？陳大天說，每週辯題都不容易，大家都要絞盡腦汁寫好自己的腳本，況且每個人風格不同，如果硬要念別人的稿子，在時間壓力下就很難流暢表達，選手們都在摸索，他在不同場辯論時偶爾嚴肅、偶爾幽默搞笑，要懂得拿捏不同尺度，測試哪種方式能博得評審們喜愛。
當然，不是每個人表現都會盡如人意，辯論要你來我往，互拋疑問挑戰對方，選手攻勢過於猛烈、尖銳，儘管論點有理，有時卻會失去民心，台灣綜藝節目的評審與觀眾心地柔軟，容易被動之以情，對於過度攻擊性的辯論方式較難接受，這對以炎上表演出名的賀瓏，就必須面臨修改調整的考驗。
《全明星辯論會》每場錄影都是硬仗，經常錄製到深夜，經常高喊要10點收工的陶晶瑩，也被選手精彩論點佩服不已，和專業辯手賈培德認真一一點評選手表現，不斷修改競賽模式，到最後一發不可收拾，直到凌晨2、3點才能回家。她暖心的點評經常讓大家感動落淚，甚至面臨淘汰時刻，不捨隊友離開爆哭。
表達是影響世界最好的方式，受邀擔任評審的黃國倫說：「好的辯論能說服人，更好的辯論能感動人，最好的辯論可以改變人。」陶晶瑩對選手說：「你們必須用這個節目來證明，演藝圈有很多有內容的人」。這18位經過專業辯論訓練的選手，不僅會幽默搞笑，還能條理分明、字字珠璣，在評審與對手砲火四射之下，仍對自己說話方式不斷精益求精，努力證明演藝圈不是只有八卦爆料，還有很多人耐心思考、用心表達，至少《全明星辯論會》努力地跨出了第一步。