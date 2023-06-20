足球國際賽／中華隊贏了！大雨中奮戰完成逆轉秀 台灣英雄回應了
中華男足上週五在高雄與泰國進行邀請賽後，隔日就前往菲律賓進行客場國際友誼賽，昨晚於菲律賓黎剎體育場交手，上半場中華隊雖然靠著開場吳彥澍自由球率先進球，但菲律賓連追2球超前，下半場先是王建明與游耀興連線成功扳平比數，終場前林明偉準絕殺進球，中華男足以3比2拿下勝利。
運動中心/綜合報導
本場比賽中華隊展現堅強地韌性，在下半場先追平再超前，也讓球隊士氣大振。隊長吳俊青表示，開賽就下大雨然後是人工草皮球場，中間一度斷電，對方打法跟泰國完全不同風格，有很多的身體接觸，剛開始大家適應的時間比較久，拿下勝利是團隊的成果，且年輕球員展現了拼勁跟勇氣，雖然一些球的處理還有加強空間，但越來越好，只要給他們比賽跟時間，他們會證明自己，期待他們的未來，特別馮少祺兩場比賽下來的表現令他印象深刻，盡責盡力，棄而不捨讓防線能夠鞏固，而這只是他的第二場國際賽。
傳出助攻扳平球的王建明表示，「下半場全隊不放棄地精神，就感覺能夠贏下比賽，情緒高漲，想要拿下勝利讓更多台灣民眾能關注足球，很開心做到了，也希望台灣足球越來越好。」
踢進扳平球的游耀興則說，「要把國家隊首顆進球送給今天生日的姊姊，還有一直以來支持他繼續踢球的爸媽家人。上半場其實踢的比較悶，踢進追平球後，大家不放棄才能超前逆轉，真的很開心。」