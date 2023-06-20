籃球／昔日飛越「魔獸」霍華德　灌籃大賽冠軍選手獲得碩士學歷

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林金榜也說，「像是有些課程內容也是和我們有關，比如禁藥的議題，也是可以幫助我們多了解一些，雖然這兩年是南北奔波，但我覺得也沒有不好，畢竟大家很少可以這樣聚在一起，也是我很棒的人生體驗，在學期間如果美和的女籃有比賽，有活動需要幫忙，我也會盡我所能的去回饋，很開心終於畢業了！」
而一度被喻為是「飛越魔獸的男人」、拿下2023聯盟明星賽灌籃大賽冠軍的劉駿霆，說起在美和最大的收穫，「因為一直都是球員，要做的就專心打球，念了這些東西之後才知道，原來一個比賽、一個球團有那麼多面向、環節，需要很多人一起才能運作的，我的論文主題和行銷也有關係，也是從球迷的角度，來看現在台灣的籃球環境，希望未來自己能夠打出更好的成績，來回饋給一路幫助我的人。」
今年決定不再打球的吳念哲則說，「在這邊學習到很多管理的知識啊，或是球隊的處理等等，比較學術面向的東西，是過去比較少接觸的，對於我現在也有在帶國小的夏令營球隊來說，也頗有助益，因為未來我想走教學或是教練，很感謝學長們還有前輩的幫助。」
目前擔任世新大學女子籃球隊、彰化溪湖國中教練的尤世銘，本身教學經歷豐富，不過他也談到，「過去的訓練方式比較像是土法煉鋼，但現在的教學需要和運動科學結合，讓學生們能更能去接受，那要怎樣將這樣的觀念和模式帶入我的球隊，對我來說是很棒的收穫，當教練的生活就是全年無休，全台跑透透，能把握這樣的時間把學歷完成，同時增進人脈，也能夠跨足到不同領域，我認為對我未來的教學很有幫助的。」
值得一提的是，今年獲得「體育獎」的畢業生陳千惠，也將繼續攻讀運動與休閒管理系碩士班，半工半讀的他一直有著籃球的夢想，過去就讀文化大學，但後來因傷休養，加上有學姊在美和科大，因緣際會之下來到美和，「我真的很喜歡籃球，我不想要放棄，還是想要打UBA，我想要用我的經驗，帶領學妹去拼下更好的成績，和大家一起努力打滿整個賽季，我的夢想就是可以參加選秀，這是台灣女子籃球員最高的目標。」