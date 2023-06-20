黃子佼嗆「姓陶的愛八卦」！她證實是陶晶瑩 私訊原因曝光
知名節目主持人黃子佼日前遭到女網友爆料，表示數十年前遭到他強吻、拍裸照，黃子佼事後發布影片承認當事人就是自己，除了跟妻小道歉之外，還意外有「核彈級爆料」，一連踢爆多位藝人的醜聞，讓外界震驚不已。其中一段提到一位「姓陶的」不斷詢問別的藝人性騷的八卦，讓他直嗆「妳煩不煩啊？」對此，資深藝人王月在臉書證實黃子佼口中「姓陶的」就是陶晶瑩，並透露為何陶子姐會詢問黃子佼的原因。
記者張嘉哲/綜合報導
黃子佼19日直播時，提到一位「姓陶的」，一直不斷問他其他藝人性騷的八卦，讓黃子佼直接在直播上嗆「妳煩不煩啊？關你屁事，誰知道你會不會拿去節目上講啊？」由於演藝圈姓陶的人不多，不少人第一時間都聯想到陶晶瑩身上。
對此，資深藝人王月就在臉書發文提到「日前跟陶晶瑩聊到近期的#metoo事件，大讚台灣女人好勇敢，也聊到身邊朋友曾與最近爆出性騷的藝人受害者同公司工作，由於陶子非常關心受害者，因此陶子表示『她可以幫忙」』，同時我們也想到曾表示和該位藝人有過節的黃子佼，想著或許問黃子佼可以得到一些內情。」
「於是陶子去問了黃子佼有關該位藝人的事，但當時黃子佼已讀不回」王月說「正想商討可以有什麼樣的後續動作之時，受害者鼓足勇氣發文了！接下來就如同大家所知的發展，也因此才會有讓佼佼牽扯了陶姓藝人問其他藝人八卦之事，我深感錯愕並為陶子不捨，這絕不是陶子多事，應該是佼當時心裡已痛苦不堪」。而陶晶瑩也分享該則貼文表示「只是想幫忙」，對於突然被牽連感到非常無奈。