NBA／Draymond Green跳出合約成自由球員　為何勇士續簽3年最合理

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Dunleavy在接受ESPN記者Marc J. Spears採訪時，直言「我們希望能讓他回來」，同時他也相信球隊能更開出一份理想的合約，將這位老將給留在球隊之中。
雖然可能有其他球隊願意追求Green，但他希望留在勇士隊的想法應該更為強烈，而勇士隊的體系也非常需要這一名熟悉體系、球商出色、防守能力高超的悍將。
目前來看，與Green簽下3年合約可能是最合理的方式，因為2026年也是Stephen Curry合約到期之時。這是一個合理的時間點，可使勇士可以再保留3季的爭冠窗口，然後開始展望一個新的時代。
Andrew Wiggins的合約在2026-27賽季擁有球員選擇權，Gary Payton II和Kevon Looney則是簽到2024-25賽季為止，若有需要他們也還能簽下一年短約，大部分主力的合約都能彈性延長到2026年夏天，也可以視情況做出變化。
比較棘手的部分是Klay Thompson和Jordan Poole，前者明年到期，他正在老化，肯定希望尋求最後一份長期合約；Poole則是4年1.4億美元的合約才剛剛走起，他和團隊在配合及輪換上出現一些矛盾，未來雙方合作的情況仍不確定。