橘爸唬籃／「ME TOO」從政壇延燒！楊敬敏事件警示台灣體壇　

NBA／Draymond Green跳出合約成自由球員　為何勇士續簽3年最合理

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green今（20）日拒絕了下賽季薪資為2750萬美元的球員選擇權。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green今（20）日拒絕了下賽季薪資為2750萬美元的球員選擇權。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士明星大前鋒Draymond Green今（20）日拒絕了下賽季薪資為2750萬美元的球員選擇權，讓自己在這個休賽期成為自由球員。勇士新任總經理Mike Dunleavy Jr.表示球隊希望能重新和其簽約，而外界也預期他應該會選擇留隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
上賽季，這位4次入選全明星賽的球員場均可得到8.5分7.2籃板6.8助攻。在進入NBA之後，他一直為勇士效力，如今將可以探索更多新的選擇，無論是留在灣區，還是前往別的地方打球。

Dunleavy在接受ESPN記者Marc J. Spears採訪時，直言「我們希望能讓他回來」，同時他也相信球隊能更開出一份理想的合約，將這位老將給留在球隊之中。

雖然可能有其他球隊願意追求Green，但他希望留在勇士隊的想法應該更為強烈，而勇士隊的體系也非常需要這一名熟悉體系、球商出色、防守能力高超的悍將。

目前來看，與Green簽下3年合約可能是最合理的方式，因為2026年也是Stephen Curry合約到期之時。這是一個合理的時間點，可使勇士可以再保留3季的爭冠窗口，然後開始展望一個新的時代。

Andrew Wiggins的合約在2026-27賽季擁有球員選擇權，Gary Payton II和Kevon Looney則是簽到2024-25賽季為止，若有需要他們也還能簽下一年短約，大部分主力的合約都能彈性延長到2026年夏天，也可以視情況做出變化。

比較棘手的部分是Klay Thompson和Jordan Poole，前者明年到期，他正在老化，肯定希望尋求最後一份長期合約；Poole則是4年1.4億美元的合約才剛剛走起，他和團隊在配合及輪換上出現一些矛盾，未來雙方合作的情況仍不確定。


NBA／提議D.Green和K.Thompson降薪留隊　ESPN：比照去年Wiggins

NBA／Poole爆和D.Green目前關係　那一拳的傷害仍在勇士內部作用

NBA季後賽／勇士下季薪資恐飆破2億　Draymond Green季後能留下嗎

NBA總冠軍賽／Jokic是破「聯防」神器　Green：除Curry沒人比他好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀