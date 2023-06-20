MLB／大谷翔平打二棒的時候最強！24轟全壘打王的秘密

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷本季打一棒時，只有14打席數，因此數據並不客觀，不過2棒、3棒就不一樣。
以下為大谷不同棒次打席成績
大谷翔平「打2棒」時的打擊成績， 打席：92、打數：73、安打：26、全壘打：10、打點：20 打率：.356、上塁率：.473、長打率：.822、OPS：1.295
大谷翔平「打3棒」時的打撃成績 打席：217、打數：191、安打：52、全壘打：14、打點：35 打率：.272、上壘率：.343、長打率：.555、OPS：.898
整體看來，他打二棒明顯高於三棒時的數據，打擊率最明顯為3成56，OPS1.295實在驚人，因為OPS超過0.950就一般而言，都是強打者等級。
大聯盟自進入2000年時代以來，二棒打者，主要是身材矮小為主，或是有特殊打擊技巧，但大谷實現了「強打自由」，二棒最強的概念。
至於他為何頻頻開轟？除了手感好之外，6月通常是大谷調整到身體強度的高峰，明星賽前通常他都會「趕進度」，加上今年有經典賽「進度超前」，大谷也從5月低潮爬起，更重要的是，他的身體強度更好，可以應付高強度比賽，持續出賽也沒有受傷。
此外，打擊姿勢固定也是大谷為何可以穩定開轟的關鍵，他在之前受訪時多次提到，自己打擊姿勢不夠穩定，但現在「可以把球看得很清楚」，以開放式打擊的站姿，就算過去他比較吃力的左投內角球，大谷也可以開轟，外角他也證明多次，你敢塞，我就敢轟，讓投手十分吃力。