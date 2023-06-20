黃子佼爆性騷演藝路堪憂！愛徒Lulu深夜發聲「我所認識的佼哥」
近日#Metoo話題燒得火熱，藝人黃子佼遭爆性騷、強吻少女拍裸照，事後他也拍影片坦承，同時大爆數十名藝人的醜聞，隨後疑似情緒失控傷害自己送醫。而黃子佼在圈內著名的愛徒Lulu黃路梓茵，於今（20）日凌晨首發聲，「雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的」。
記者薛羽彤/綜合報導
Lulu表示，過去的黃子佼自己不認識，「我沒資格說半句話」，但進了演藝圈後，她看到的黃子佼，「就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。」對於性騷事件黃子佼正面形象崩塌，相比他在演藝圈的成績，Lulu坦言「本來功過就不能相抵，雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的」，同時她也安慰那些願意站出來的受害者，「你們真的很勇敢，也辛苦了，希望你們都能在這之中找回力量並且回歸平靜」。
最後，Lulu感謝張小燕並心疼師母孟耿如，「希望世界多一點關懷，多一點良善。」Lulu與黃子佼感情深厚，去年金鐘獎上，Lulu與黃子佼主持的節目《婚禮歌手》奪下最佳綜藝節目主持人獎，黃子佼還為此送她一個愛馬仕包包，可見對徒弟的疼愛。
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