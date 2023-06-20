黃金博物館「330件館產」憑空消失！陷弊案爭議 文化局回應了
新北市黃金博物館疑發生弊案，館內有330件財產損失，監察委員高涌誠等人接獲檢舉，上（5）月18日率隊直搗館區，追查館方物品大量失竊情況，以及是否涉及圖利特定廠商以及公務人員貪瀆，廉政署也接到檢舉，同步擴大追查中；對此，新北市文化局也給出最新回應。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，黃金博物館去年中旬進行空間活化，將日治時代興建的大地館規劃成展覽空間，因此將原先的辦公區域全部移至2百公尺外的行政大樓，共花費50多萬元，並在去年6月25及26日兩天進行搬遷作業。豈料，事後傳出有57件財產遺失，而去年館方財產盤點竟發現，損失財產竟高達330件。
針對此事件，新北市文化局19日說明，在去年9月至12月，黃金博物館進行財產盤點，發現財物損失後，在今年3月依程序向財政局、祕書處呈報，祕書處函請文化局協助調查，政風室也在4月實地財務盤點調查，初步結果於5月向上級機關提交檢討報告，行政人員缺失部分，已依行政責任議處，尚有疑慮部分持續調查中，針對遺失物品依規定由保管人辦理賠損。
文化局指出，經查330件財損當中，有近280餘件為書籍、雨衣、雨褲等1萬元以下已逾年限，不堪使用的「非消耗物品」，剩餘近40多件登錄如資源回收桶等超過1萬元「財產」，因未執行財產報廢程序造成遺失。
至於被指搬遷造成財物失竊部分，文化局表示，經查為1組沙發，並無大量失竊情況，已向瑞芳警分局報案，而有關搬遷廠商的採購案疑慮，文化局強調相關程序依《政府採購法》辦理。