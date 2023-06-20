張小燕證實黃子佼送醫「身體有傷口」　經紀人：耿如不會逃避

黃子佼進加護病房！短暫清醒「無生命危險」　最新病況曝光

▲黃子佼昨（19）日送醫後，孟耿如經紀人透露，目前在加護病房無生命危險。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼昨（19）日送醫後，孟耿如經紀人透露，目前在加護病房無生命危險。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人黃子佼昨（19）日遭指控性騷、強吻少女等行徑，他拍影片坦承，接著又爆料演藝圈10幾位藝人祕密，隨後疑似喝酒做出傷害自己的行為，送往醫院。今（20）日凌晨妻子孟耿如經紀人透露，黃子佼在加護病房內有短暫清醒，不過仍無法言語表達，暫時無生命危險。

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▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
黃子佼在臉書發出三段影片後，一方面道歉，一方面爆料演藝圈的祕密，講話口氣疑似在向妻子、女兒告別，最後他又刪除影片，更關閉臉書粉絲專頁。詭異行徑令人擔心，不久傳出黃子佼被送往醫院，身上有多處傷口，而孟耿如經紀人今日凌晨回覆《NOWnews今日新聞》，「佼在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心。」

▲（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）與孟耿如結婚3年，育有一女。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
黃子佼昨日送往長庚醫院急救，孟耿如也趕往現場，接受訪問時淚灑鏡頭前、聲音顫抖的說：「很多狀況我也還在釐清了解當中，我認識佼哥很努力在做改變，給大家正面的能量，我們還需要更多的時間和空間，謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」

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