NBA／勇士王朝功臣Livingston確定離隊 他完整見證了球隊4冠旅程
「勇士隊失去另一個重要的組織成員」，《體育畫刊》斗大的標題如此寫道，在金州勇士前總管Bob Myers確定離隊之後，王朝元老、現任球員事務部門主管的Shaun Livingston今（20）日也傳出將告別灣區，展開人生新頁。
記者黃建霖/綜合報導
37歲的Livingston是NBA傷癒歸來締造生涯第二春的「不死鳥」式代表人物，他以不同身分參與勇士王朝的4次奪冠旅程，在2014-15賽季他加入球隊，擔任替補控球後衛，並在2019年退休；之後轉任球隊管理層，並且作為制服組見證了2022年的那一座冠軍。
根據NBC體育記者Dalton Johnson的報導，Livingston決定離開是為了想要有更多時間陪伴家人，因此將結束在灣區度過的8年職涯，離開這支球隊和這座城市。
很多成功的組織中，都有一些比較不起眼、但是十分重要的人物，Livingston對於勇士來說就是這樣的人。他以球員身份在此貢獻5年，高管身份效力了3年，都是團隊重要組成的一部分。
目前還不清楚勇士隊計劃如何填補Livingston位置的空缺，是會從外面找人，還是像Mike Dunleavy Jr.遞補Myers的位置一樣，從球隊內部覓尋人選。