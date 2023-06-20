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端午粽子連吃3天！「腸阻塞6天」無法排便　醫：搭深綠蔬菜一起吃

▲端午吃粽子要留意份量，為了避免吃到便秘，醫師建議搭配「深綠蔬菜」一起吃，有助腸胃蠕動。(圖／記者周淑萍攝)
▲端午吃粽子要留意份量，為了避免吃到便秘，醫師建議搭配「深綠蔬菜」一起吃，有助腸胃蠕動。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

端午連假即將到來，粽子是不可或缺的節慶美食，但過量食可能對腸胃造成負擔。台北慈濟醫院肝膽胃腸科的龔子翔醫師分享了一個案例：76歲的陳爺爺因為放射線治療副作用導致慢性便秘，曾連續3天以粽子代替每餐的米飯，結果引起腹脹疼痛，甚至連續6天無法排便，就醫檢查發現腸阻塞，接受了藥物治療後才恢復。龔子翔醫師建議年長者在食用粽子時注意食材、份量和沾醬，並進行適量的運動。若有持續腹脹疼痛情況，應就醫避免隨意使用胃藥。

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不論是南粽、北粽還是鹼粽，主要成分都是糯米。然而，糯米本身的纖維含量較低，烹煮後會產生黏性膠質，吸水能力強，對於年長者的腸胃是一大負擔。龔子翔醫師表示：「每年端午連假後，門診常見許多因腸胃不適就診的案例，尤其是年長者。這是因為隨著年齡增長，老年人的腸胃功能逐漸退化，包括腸胃蠕動減慢和消化液分泌減少等，導致消化和吸收能力下降，進而引起腸阻塞。」

▲台北慈濟醫院肝膽胃腸科的龔子翔醫師。（圖／慈濟醫院提供）
▲台北慈濟醫院肝膽胃腸科的龔子翔醫師建議年長者在食用粽子時注意食材、份量和沾醬，並進行適量的運動，若有持續腹脹疼痛情況，應就醫避免隨意使用胃藥。（圖／慈濟醫院提供）
醫師進一步解釋，「腸阻塞」指的是食物與水分無法通過小腸進到大腸，因而鬱積於小腸，導致小腸脹大，出現疼痛、嘔吐、腹脹與便祕四項臨床表徵，一般可透過內科藥物治療達到改善。但若是沒有及早發現被治療，小腸內累積的過多腸液會使腸黏膜屏障受損，腸道內的細菌會穿過屏障侵襲正常無菌組織和器官，此時便很有可能產生腸穿孔、腹膜炎與敗血症等嚴重併發症。

龔子翔醫師建議年長者在享受粽子時應特別注意食材、份量和沾醬：

  • 食材：建議以五穀雜糧類的粽子取代糯米粽，多選擇菇類、堅果類的內餡，以利腸胃消化。
  • 份量：一般粽子的大小相當於一碗白飯，但熱量卻是兩倍以上，建議每餐限制半顆，可取代該餐的白飯。
  • 沾醬：甜辣醬和醬油膏每10克的鈉含量高達405毫克，一餐中使用的量可能達到30克，很容易導致每日攝取過量，建議盡量避免使用沾醬。
▲一般粽子的大小相當於一碗白飯，但熱量卻是兩倍以上，建議每餐限制半顆，可取代該餐的白飯。（圖／慈濟提供）
▲一顆粽子熱量是白飯兩倍，建議每餐限制半顆，可取代該餐的白飯。（圖／慈濟提供）
此外，建議民眾遵循高纖、低糖、低油、低鹽的「一高三低」飲食原則，並攜帶綠色蔬菜進行川燙，以保持營養均衡。餐後還應進行適量的運動，如快走、慢跑、騎自行車等，這不僅可以消耗熱量，還有助於心血管系統的健康。

在享受端午佳節的同時，我們也應該注意腸胃保健。龔子翔醫師提醒，患有高血壓、高血脂、高血糖和慢性腎臟病的中老年人應該減少食用粽子或避免食用。如果出現腹脹疼痛等無法緩解的情況，應尋求專業醫師的協助，切勿隨意服用市售的胃藥，以免產生急性肌張力不全等副作用。

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