端午粽子連吃3天！「腸阻塞6天」無法排便 醫：搭深綠蔬菜一起吃
端午連假即將到來，粽子是不可或缺的節慶美食，但過量食可能對腸胃造成負擔。台北慈濟醫院肝膽胃腸科的龔子翔醫師分享了一個案例：76歲的陳爺爺因為放射線治療副作用導致慢性便秘，曾連續3天以粽子代替每餐的米飯，結果引起腹脹疼痛，甚至連續6天無法排便，就醫檢查發現腸阻塞，接受了藥物治療後才恢復。龔子翔醫師建議年長者在食用粽子時注意食材、份量和沾醬，並進行適量的運動。若有持續腹脹疼痛情況，應就醫避免隨意使用胃藥。
記者周淑萍/綜合報導
不論是南粽、北粽還是鹼粽，主要成分都是糯米。然而，糯米本身的纖維含量較低，烹煮後會產生黏性膠質，吸水能力強，對於年長者的腸胃是一大負擔。龔子翔醫師表示：「每年端午連假後，門診常見許多因腸胃不適就診的案例，尤其是年長者。這是因為隨著年齡增長，老年人的腸胃功能逐漸退化，包括腸胃蠕動減慢和消化液分泌減少等，導致消化和吸收能力下降，進而引起腸阻塞。」
醫師進一步解釋，「腸阻塞」指的是食物與水分無法通過小腸進到大腸，因而鬱積於小腸，導致小腸脹大，出現疼痛、嘔吐、腹脹與便祕四項臨床表徵，一般可透過內科藥物治療達到改善。但若是沒有及早發現被治療，小腸內累積的過多腸液會使腸黏膜屏障受損，腸道內的細菌會穿過屏障侵襲正常無菌組織和器官，此時便很有可能產生腸穿孔、腹膜炎與敗血症等嚴重併發症。
龔子翔醫師建議年長者在享受粽子時應特別注意食材、份量和沾醬：
此外，建議民眾遵循高纖、低糖、低油、低鹽的「一高三低」飲食原則，並攜帶綠色蔬菜進行川燙，以保持營養均衡。餐後還應進行適量的運動，如快走、慢跑、騎自行車等，這不僅可以消耗熱量，還有助於心血管系統的健康。
- 食材：建議以五穀雜糧類的粽子取代糯米粽，多選擇菇類、堅果類的內餡，以利腸胃消化。
- 份量：一般粽子的大小相當於一碗白飯，但熱量卻是兩倍以上，建議每餐限制半顆，可取代該餐的白飯。
- 沾醬：甜辣醬和醬油膏每10克的鈉含量高達405毫克，一餐中使用的量可能達到30克，很容易導致每日攝取過量，建議盡量避免使用沾醬。
在享受端午佳節的同時，我們也應該注意腸胃保健。龔子翔醫師提醒，患有高血壓、高血脂、高血糖和慢性腎臟病的中老年人應該減少食用粽子或避免食用。如果出現腹脹疼痛等無法緩解的情況，應尋求專業醫師的協助，切勿隨意服用市售的胃藥，以免產生急性肌張力不全等副作用。