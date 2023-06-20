名家論壇》蕭徐行／內鬥分裂是國民黨的DNA?

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2024年這場選舉是國民黨全黨的一場選舉，不是只有侯友宜一個人的選舉，很可惜在這條選舉路上，目前只有侯友宜的團隊單打獨鬥，當敵人還沒有攻進來時，最多的火炮就是來自藍營內部自己人，有攻擊他「藍皮綠骨」的，有罵他「賊頭」也看不起警察出身的公職人員的，有罵他草包的，有初選失敗卻不願意認輸的對手，不肯與侯友宜碰面卻繼續在私底下搞他，有拿人好處就公開攻擊自己候選人並要求「換侯」者，也有人一看民調局勢不佳，就要求侯友宜退選，甚至立馬向民眾黨示好者。
這樣看著自己的同志失敗卻感到快樂的心態，在上次韓國瑜參選總統時就開始了，當然會這麼幹的人，多數是在政治利益上撈不到好處者，寧願看對手失敗，也不願看到對手成功。這樣努力抹黑自己的候選人，阻擾自己的候選人當選就成為了國民黨的DNA。獲得國民黨徵召後開始整合黨內的同志當然是候選人責無旁貸的責任；但是這不是侯友宜一個人的責任，大家必須思考這是全黨生死存續的一場硬戰，再輸，國民黨將連生存都成問題；如果大家都只是站在一邊看好戲，不然就是扯後腿，擺譜等著候選人來央求自己，這樣沒有團結心的政黨怎麼敢做能重返執政的夢？
看看民進黨，即使賴清德和英系之間有多少糾紛情仇，我們卻很少看到民進黨同志公開羞辱自己提名的候選人，扯自己人後腿的現象，因為參與選舉的人都知曉，從政同志任意辱罵自己名候選人將受到支持者強力的抵制與報復，再說只要1月13日選輸了總統大選及立委選舉，大家連爭取利益的機會都將中斷，哪還在黨提名人出線之後，處處顯擺譜，時時鬧脾氣呢！
由於國民黨的初選之亂，加上落敗者不願意面對事實，到處抵制，導致政黨與總統候選人支持度快速下滑，尤其，柯文哲也提前宣布參選2024總統大選，擺明了民眾黨要走江湖路的決心，年底的這場總統與立法委員選舉將呈現「三黨鼎立」的渾沌局面，這也讓侯友宜這次的整合遭遇前所未有的困難與複雜度。身為國民黨的候選人，侯友宜扛起整合的重責大任自然無法推卸，然而時窮節乃見，如果在艱困中，大家不懂得共同赴難，全力以赴；反而在戰爭初起之際，就開始推卸責任，找戰犯，那國民黨還有存在的價值嗎？
國民黨五月在總統與立法委員初選過程上爆發的鬥爭與紛亂，這就讓柯文哲的聲勢變強，展現了要取代國民黨的高姿態，不僅自認為將是2024年的造王者，也提出「聯合政府」的概念想要在立法委員與內閣組建上佔有一席之地。再這樣艱困戰局中，國民黨要想取得年底選舉的勝利，避免民眾黨取而代之，最重要的是自立自強；強健冷先的國民黨才能鞏固既有勢力並讓民眾黨陷於「被棄保」的危機中，進而願意談藍白合。
首先，國民黨須提出完整的政綱政策，讓整個黨有完整的戰鬥理念，也讓民眾對於國民黨有煥然一新的印象。其次，是總統與立法委員候選人都要展現勤勞，接地氣的形象，以感動選民，願意接納國民黨，原諒國民黨，給國民黨再一次執政的機會。最後，真正國民黨的支持者要體會「團結共進，分歧必敗」的基本道理。大家要認清這次國民黨再不團結，不是勝敗的問題，而是國民黨將淪為永遠的在野黨，甚至從台灣政治版圖上消失。打垮國民黨不僅是民進黨的企圖，更是民眾黨這次參與選舉的目標之一。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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