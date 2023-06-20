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蔡依林2度登日本「THE FIRST TAKE」 　演唱〈親愛的對象〉

▲蔡依林再度登上「THE FIRST TAKE」頻道，演唱〈親愛的對象〉。（圖 ／THE FIRST TAKE）
▲蔡依林再度登上「THE FIRST TAKE」頻道，演唱〈親愛的對象〉。（圖 ／THE FIRST TAKE）

記者薛羽彤/綜合報導

亞洲天后Jolin蔡依林兩周前以金曲獎年度歌曲〈Womxnly玫瑰少年〉登上日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，重新編曲的特別版本在YouTube上架後便造成轟動，火速衝上發燒第一名，觀看次數至今已達240萬，好評不斷，更同步帶動「THE FIRST TAKE」頻道增加近10萬訂閱數到808萬，掀起Jolin的TFT風潮！而昨（19）日晚間蔡依林二度登上「THE FIRST TAKE」，演唱最新單曲〈親愛的對象〉。

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▲蔡依林在「THE FIRST TAKE」演唱〈Womxnly玫瑰少年〉和〈親愛的對象〉。（圖 ／THE FIRST TAKE）
▲蔡依林在「THE FIRST TAKE」演唱〈Womxnly玫瑰少年〉和〈親愛的對象〉。（圖 ／THE FIRST TAKE）
〈親愛的對象〉是她為今年票房破億電影《關於我和鬼變成家人的那件事》創作的主題曲，歌詞細膩描述所有愛的關係，此次演出特別以鋼琴重新編曲，她說：「我覺得在鋼琴的演奏之下可以呈現更深入地、很像在耳邊跟一個親愛的人呢喃耳語的感覺。」雖然已是第二次挑戰，但她坦承依然充滿緊張感，直說：「我好像還是非常清楚地聽到自己的心跳聲！」也期許〈親愛的對象〉的全新版本可以帶給大家全新的感受。

▲蔡依林帶動「THE FIRST TAKE」頻道增加10萬訂閱。（圖 ／THE FIRST TAKE）
▲蔡依林帶動「THE FIRST TAKE」頻道增加10萬訂閱。（圖 ／THE FIRST TAKE） 
「THE FIRST TAKE」是日本知名音樂YouTube頻道，以生動展示音樂人一次性拍攝表演而聞名，在白色錄音棚內放置一支麥克風，邀請許多國際歌手、樂團、作曲家以一鏡到底的形式進行演出，包括日本歌壇大哥大稻葉浩志、當紅創作歌手優里、時下最夯《鬼滅之刃》歌姬LiSA以及國際巨星艾薇兒（Avril Lavigne）和哈利（Harry Styles）都曾現身節目，創下極高的點擊量。由於只有一次的演出機會，對音樂人來說是非常嚴苛的考驗，節目於2019年首播，頻道訂閱人數至今已破808萬人，成為日本音樂類型的YouTube頻道中，除歌手官方頻道以外訂閱人數最多的頻道。
 
第二次登上「THE FIRST TAKE」，Jolin仍表示：「我好像非常非常清楚地聽到我的心跳聲。」演唱過程中，她看到每一扇門關起來，就會有一種好像在演唱會上自己要登台的感覺，「我的演唱會裡也有一個橋段是只有鋼琴跟我的聲音，這一次演唱有一種是在為誰表演的感覺，所以到尾奏的時候，有種要忍住激動的感受，真的很奇妙。」如何準備〈親愛的對象〉的TFT版本演出？她說：「其實在休息室的時候就要一直暖嗓、讓自己講話，不要讓聲音突然間靜止太久；編曲後跟樂手老師對了一下，讓自己去熟悉不同風格的全新編曲版本。」
 
Jolin表示會選唱〈親愛的對象〉是因為當初在創作這首歌時，她的腦中就有非常具體的畫面，這首歌想要傳達的是不管對方是親人、朋友、愛人或是寵物，只要兩個人清楚地對彼此存在的安全感，就是一種愛的關係。Jolin大多透過豐富的舞台表演呈現給觀眾，較少機會嘗試這種比較單純、沒有太多舞台設計的音樂，因此這次能夠登上「THE FIRST TAKE」，她表示：「很開心可以在這個平台上面唱一些覺得非常有故事、自己也很被觸動的歌，希望大家聽到的時候，這是也可以在夜晚陪伴你們的聲音，希望你們會喜歡。」〈親愛的對象〉TFT版影片於6月19日晚間9點在「THE FIRST TAKE」頻道上架。
 
Jolin蔡依林的第一首TFT歌曲〈Womxnly玫瑰少年〉，許多網友更透過欣賞影片表示難得仔細聽到Jolin這麼乾淨的人聲，有別於原版的〈玫瑰少年〉，這個版本更讓人能直接感受到歌曲的溫度，格外感動。不僅如此，留言區還出現不少日本粉絲的表白，表示「已經喜歡Jolin很多年，能在『THE FIRST TAKE』中看到她演唱非常驚喜！」、「很棒的歌手、歌聲很好聽」、「第一次聽到這首歌就愛上了，聽了好久」、「一聽覺得是好聽的歌，看了歌詞後發現很有意義，希望能在日本被更多人聽見」，由於〈Womxnly玫瑰少年〉TFT版獲得廣大粉絲的喜愛，音源在6月19日於各大數位平台上架。

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