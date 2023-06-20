今天高溫上看38度！10縣市熱到不行 端午連假「降雨熱區」出爐
台灣的天氣已進入夏季型態，高溫狂飆，中央氣象局今（20）日也針對北北基、桃園、彰化以南、花東等地區發布「高溫警示」，局部還可能出現攝氏38度以上的氣溫，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來幾天午後雷雨出現的範圍及雨量會增多，民眾若外出或前往山區活動，務必多注意天氣變化。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明提及，今日受西南風影響，台灣各地溫度持續偏高，有可能出現攝氏36至37度或以上的高溫，本週短暫陣雨依舊會出現在南部沿海，主要在清晨到上午時段最容易發生，白天中北部、東半部山區容易有午後熱對流雷雨。
天氣風險公司分析師吳聖宇則說明，端午連假前兩天（6月22日至6月23日），午後在中北部、東半部有熱對流雷雨，水氣會略為增多，因此午後雷雨出現的範圍跟雨量都有可能擴大，端午連假的後兩天（6月24日至6月25日），風向轉為東南風，降雨區域轉移到花東、恆春半島，午後雷雨發生的位置則會轉變到西半部地區，尤其是中部以北的區域。
吳聖宇提醒，雖然連假期間沒有明顯的天氣系統影響，但局部地區的降雨還是會出現，尤其是突發性的午後熱對流降雨，只要外出就建議帶著雨具，溫度方面則都是相當炎熱的狀態，高溫普遍有攝氏33至35度，局部單點還是會有攝氏36至37度或以上高溫，感受已經完全是夏季的狀況，脫離梅雨季後，除非有颱風或是熱帶擾動影響，不然要有明顯的降溫機會不高。