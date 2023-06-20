發炎性腸道疾病　「炎」來是這樣！

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免疫系統自己打自己 適當用藥有機會免開刀李柏賢醫師指出，腸道發炎性疾病是免疫系統自己攻打自己，而戰場就在腸胃道，造成發炎、潰瘍，以拉肚子、血便、肚痛的方式表現出來。若疾病控制不佳，免疫系統恐會攻擊腸道外部位，導致關節炎、皮膚病灶、心血管阻塞等問題。
醫病溝通決策在治療中扮演重要角色，除了傳統藥物外，IBD目前也有新型生物製劑及小分子藥物等治療武器。「統計資料發現，生物製劑的使用不只改變治療模式，更看到許多病人因此無需開刀。」李柏賢醫師補充，除生物製劑外，目前亦有健保有條件給付的小分子藥物，病友無需長時間在醫院接受注射治療，讓IBD也能達成「返家治療」的治療模式。
IBD害怕大腸鏡檢查？ 醫暴：有重要意義李柏賢醫師表示，IBD的治療目標爲內視鏡黏膜癒合。當黏膜癒合，病人需要手術治療、反覆住院的機率會隨之下降，未來其他併發症及癌症風險也隨之降低。腸道反覆發炎與修復，若修復出錯就可能變成大腸癌，因此確認黏膜狀況相當重要，呼籲病友不要害怕大腸鏡檢查。
「糞便鈣衛蛋白」是IBD的重要指標，李醫師進一步表示，當數值大於300，就能預測在未來一個月內會急性發作，因此若發現糞便鈣衛蛋白數值飆高時，建議與醫師討論治療策略。
留意FODMAP 避免腹部脹痛問題林煒晟醫師分享，日常飲食中，病友們應有FODMAP的基本概念：意即可發酵的寡醣、雙醣、單醣及多元醇，若屬於高FODMAP食物，則食物分子小、滲透壓高、腸道不好吸收，水分容易跑到腸道，創造細菌發酵的環境，造成病人易腹脹、腹痛。
林煒晟醫師指出，低FODMAP飲食較適合IBD病友，例如：胡蘿蔔、黃瓜、葡萄、雞肉、蛋、馬鈴薯等。隨着食物吃下肚，也有纖維素的考量。纖維素分爲水溶性纖維及非水溶性纖維，水溶性纖維可幫助減少膽固醇及血糖，並增加腸道好菌種，維持身體健康；而非水溶性纖維有助於排便更順利。許多病友可能遇到腸道狹窄問題，這時水溶性纖維對身體較有幫助，例如去皮蘋果、胡蘿蔔、黑豆等。研究顯示，克隆氏症病友注意纖維攝取，相較未注意者可減少40%的復發機會。
林煒晟醫師補充，薑黃素具有抗發炎及抗氧化的作用，因其脂溶性特性，建議飯後攝取較佳。研究顯示，IBD維持期若能適度攝取薑黃素，有助於減少疾病復發及發炎問題，但薑黃素也容易刺激胃酸分泌，且有服用降血糖藥、抗凝血劑的病友，需留意交互作用的產生。
身心有狀況？ 醫：IBD發炎有影響「我們常常以爲病人有憂鬱傾向，是因爲長期罹患疾病的結果。」林煒晟醫師指出，研究顯示，IBD患者有4成都會伴隨焦慮、憂鬱的身心問題，其實竟是與發炎時，整體循環較差，發炎物質跑到肝臟、腦部而造成的影響，因此可以推測，好好控制IBD，對身心狀況改善也有幫助。
台灣發炎性腸道疾病學會王鴻源理事長表示，IBD有病情上下起伏的特性，病友常需要調整藥物，能與醫師緊密保持醫病溝通是最重要的。目前趨勢是跨科團隊照護，包含腸胃科、營養師、護理師、心理師等，協助病友及家屬更完善照護疾病，本次活動相當樂見病友們彼此交流，期待未來在多方資源投入下，能將病友IBD控制做到最好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58261
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