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味覺性鼻炎算不算病？
曾馨儀表示，一般常聽到的「過敏性鼻炎」，指的是鼻子接觸到過敏原等刺激物質，使免疫系統發生反應，開始出現流鼻水、鼻黏膜腫脹等症狀，但吃辣所引起的刺激走的是另一種神經路線，並不會觸發免疫系統，因此又被歸類為「非過敏性鼻炎」。
由於身體吃辣後會出現保護機制，辣椒素會開始刺激到人的口腔、喉嚨和鼻子黏膜的神經，就會伴隨引發流鼻水、鼻黏膜腫脹等反應 ，就很像鼻子吸到冷空氣，也會出現打噴嚏和流鼻水的現象。
通常只要停止食用辛辣食物或離開寒冷的地方，症狀就會好轉，吃辣流鼻水，該現狀除了會出現在不常吃辣、不太會吃辣的人身上，也可能同時存在於本身有鼻過敏病人身上。
喝點熱湯鼻水竟流不停
但曾馨儀表示，雖然吃辣流鼻水不是病，但有些人症狀比較嚴重，很可能吃一點辣、喝一點熱湯，鼻子就會像水龍頭般流個不停，光吃一頓飯就用掉整包衛生紙，對生活造成嚴重困擾，就可能考慮接受治療，例如使用抗組織胺或鼻噴劑等藥物來緩解不適。
另外在飲食上，可以盡量避開這些令自己不舒服的食物，例如過敏人也會盡量不去空汙嚴重的地方，或者對花粉過敏的人就減少碰觸花粉；如果出現味覺性鼻炎的民眾，只要對生活不只要對生活不會產生太大的影響，也不需要長期用藥治療，但如果本身有潛在過敏性鼻炎等疾病，建議需要經由專業醫師檢查評估，才能真正對症下藥。
文／謝承恩 圖／黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃辣就會流鼻水是一種病？醫解析「味覺性鼻炎」到底要不要治療