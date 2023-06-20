影響今年台股走勢重要因素 調查：15.4%民眾指向兩岸關係穩定度
國泰金控今（20）日公布今（2023）年6月國民經濟信心調查結果，其中時事題有關影響今年台股走勢主要因素，有36.4%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是主因，另有25.3%民眾覺得美國股市為影響大宗，但也有15.4%民眾則表示兩岸關係穩定度為重要因素。
記者顏真真／台北報導
國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒走高，風險偏好上升。國泰金指出，在調查期間財報數據優於市場預期，加上特定產業題材發酵，投資人交易熱絡，國際主要股市震盪偏升，6月調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數明顯走高至17.7（5月為1.2），風險偏好指數上升至13.7（5月為8.6）。
對於影響2023年台股指數走勢的主要因素，國泰金調查結果顯示，有36.4%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因，25.3%民眾覺得美國股市為影響大宗，19%民眾認為關鍵是台灣經濟成長及企業獲利表現，也有15.4%民眾則表示兩岸關係穩定度為重要因素。相較之下，僅1.1%民眾認為中國股市是影響台股的主要因素。
至於影響2023年台灣經濟成長的主要因素，國泰金調查結果顯示，有36.3%民眾認為最主要的影響因素是高通膨壓抑全球需求，30.5%的民眾表示全球景氣衰退是重要關鍵，10.1%民眾傾向認為是美中關係緊張，9.4%民眾則覺得是美國銀行風險持續惡化。整體而言，近2/3比例民眾認為全球需求及景氣動向為影響2023年台灣經濟成長主因。
國泰金這項調查是在今年6月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5573份有效填答問卷。